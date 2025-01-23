Безусловно одной из самых популярных моделей новой линейки станет Galaxy S25+.

Компания Samsung официально представила флагманскую серию смартфонов Galaxy S25 на первом в 2025 году мероприятии Unpacked. Среди трех новых телефонов Galaxy S25+, как и его собрат без слова Plus, не получил особых обновлений оборудования по сравнению со своим предшественником. Если говорить конкретно, то единственным серьезным обновлением оборудования является специальный процессор Snapdragon 8 Elite.

Он называется Snapdragon 8 Elite for Galaxy, и хотя Samsung пока не раскрывает конкретных подробностей об изменениях по сравнению с обычной версией чипсета, ожидается, что это будет немного разогнанный вариант. Небольшой разгон должен привести к повышению производительности под высокой нагрузкой и компания утверждает, что улучшенные возможности трассировки лучей и движок Vulkan Engine улучшат игровой процесс.

Что касается характеристик камеры, то они остались такими же, как у Galaxy S24 Plus. На задней панели по-прежнему установлен основной датчик на 50 МП, который работает в паре с 12-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком и 10-мегапиксельным телеобъективом. На передней панели расположена 12-мегапиксельная селфи-камера. Samsung утверждает, что все телефоны серии Galaxy S25, включая S25+, более эффективны, чем их предшественники, при съемке видео и фотографий в условиях слабого освещения.

Также сообщается, что общее качество фотосъемки улучшилось благодаря усовершенствованиям программного обеспечения. Как и другие телефоны новой линейки, Galaxy S25 Plus имеет множество персонализированных функций искусственного интеллекта, работающих на базе Personal Data Engine.

Другие особенности Galaxy S25 Plus включают аккумулятор емкостью 4900 мАч с поддержкой QC 2.0 и Fast Wireless Charging 2.0, 6,7-дюймовый дисплей QuadHD+, 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ встроенной памяти, оболочку One UI 7 и немного более легкий корпус, чем у предшественник. Стартовая цена составляет 1149 евро, что соответствует цене Galaxy S24+.