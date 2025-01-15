Производительность игры не хватает звёзд с неба, но сам факт такой возможности впечатляет.

Оригинальный шутер от первого лица DOOM для DOS от id Software был выпущен в 1993 году. Несмотря на то, что игре уже более 30 лет, она продолжает вдохновлять фанатов-разработчиков на её запуск на самых необычных устройствах.

Теперь игру удалось запустить в среде PDF-документа. Один из энтузиастов, интересующийся программированием и кибербезопасностью, разработал проект DoomPDF, который является очередным примером того, что уничтожение какодемонов на Марсе возможно не только на персональных компьютерах и консолях, но вообще на чём угодно, было бы желание это сделать.

Разработчик «Ading2210» смог создать DoomPDF, поскольку стандарт PDF поддерживает код JavaScript. Программист объяснил, что Adobe Acrobat реализует полную спецификацию библиотеки PDF JS, позволяя реализовать поистине удивительные возможности, включая 3D-рендеринг, обнаружение оборудования и многое другое. Однако DoomPDF полагается на реализацию JavaScript в современных веб-браузерах, которые имеют более ограниченный движок PDF и поддержку API.

Несмотря на эти ограничения, Chrome и другие браузеры на базе Chromium могут выполнять «любые вычисления, которые мы захотим», утверждает Ading2210, с минимальным взаимодействием ввода-вывода. Разработчик скомпилировал оригинальный код Doom на языке C с помощью старой версии Emscripten, ориентированной на asm.js вместо WebAssembly. Вводимые данные можно считывать с помощью текстовых полей и кнопок, но рендеринг достаточно быстрой графической копии Doom оказался гораздо более сложной задачей.





DoomPDF может обеспечить шестицветный монохромный вывод изображения, чего должно быть достаточно для обеспечения разборчивого отображения происходящего на экране. Порт Doom PDF, в который можно играть в браузерах Chromium, не является оптимизированной с точки зрения производительности версией игры, хотя ее можно считать вполне играбельной.

Doom был официально портирован на игровые консоли, ПК, различные операционные системы, мобильные устройства и, по сути, на все новые компьютерные платформы, разработанные с 1990-х годов. Даже Doom Eternal, последняя часть франшизы Doom, включает в себя оригинальные файлы «wad» для Doom и Doom II.

Разработчик id Software опубликовал исходный код Doom в 1997 году и это породило целое движение, в котором программисты пытаются запустить игру на самых экзотических устройствах. На данный момент Doom успешно работает на CAPTCHA, будильниках, графических процессорах, объемных дисплеях, моделях искусственного интеллекта и многом другом.