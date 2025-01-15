Остальные модели RTX 5090 на сайте компании указаны с мощностью 575 Вт.

Хотя игровые графические процессоры серии RTX 50 "Blackwell", включая флагманский RTX 5090, уже были официально представлены, нам не так много известно об этих картах. Вот тут-то и приходят на помощь просочившиеся списки продуктов, которые знакомят нас с некоторыми подробностями о высококлассных предложениях от партнеров Nvidia.

Один из таких недавно раскрытых списков проливает свет на характеристики будущей карты Zotac AMP Extreme Infinity на базе графического процессора RTX 5090, раскрывая огромный TDP в 600 Вт, что на 25 Вт превышает ближайшую модель. Как отмечает портал VideoCardz, это самый высокий показатель для любой карты GeForce. Другие подробности, которые раскрывает список, включают 21 760 ядер CUDA и 32 ГБ памяти GDDR7 со скоростью памяти 28 Гбит/с, то есть ничего необычного, за исключением немного более высокой максимальной тактовой частоты 2467 МГц. Интересно, что на представленном скриншоте RTX 5090 Solid OC указана со скоростью 30 Гб/с, но, вероятно, это является опечаткой, так как карта не только относится к более дешевой линейке Zotac, но и не соответствует спецификациям Nvidia.

GeForce RTX 5090 должна появиться на полках 30 января по цене 1999 долларов, хотя не будет удивительным, что вариант AMP Extreme Infinity получит более высокую цену.