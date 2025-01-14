Realme 14 Pro будет работать на чипсете Snapdragon 7s Gen 3 и получит аккумулятор емкостью 6000 мАч

Компания Realme собирается запустить свою новую номерную серию смартфонов Realme 14 Pro 16 января за пределами китайского рынка. Серия включает два смартфона, Realme 14 Pro и Realme 14 Pro+, причем последний уже дебютировал в Китае. Бренд недавно подтвердил, что индийский вариант этих устройств будет работать на процессоре Snapdragon 7s Gen 3, аналогичном китайским моделям.

Согласно недавнему рекламному тизеру на веб-сайте Realme India, серия Realme 14 Pro будет работать на чипсете Snapdragon 7s Gen 3, который, по утверждению бренда, обеспечивает лучшую в отрасли производительность в своем классе.

Раскрытые на данный момент детали подтверждают, что смартфоны оснащены 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и рамками толщиной 1,6 мм со всех четырех сторон и изгиб на 42 градуса. Дисплей поддерживает регулировку яркости PWM частотой 3840 Гц, пиковую яркость 1500 кд/м2.

Серия Realme 14 Pro будет доступна в четырех цветовых вариантах: белый с уникальным жемчужным дизайном, серый, розовый Jaipur эксклюзивный для Индии и фиолетовый Bikaner также эксклюзивный для индийских покупателей. Толщина телефонов составляет 7,5 мм, что обеспечивает их комфортное использование.

Оба смартфона оснащены аккумулятором Titan емкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Аккумулятор обеспечивает 16,6 часа воспроизведения видео и имеет плотность энергии 804 Вт·ч/л, что позволяет телефону оставаться довольно тонким устройством, несмотря на большую емкость. Смартфоны также включают в себя охлаждающую камеру VC площадью 6000 мм² для обеспечения оптимальной производительности при длительных нагрузках.

Хотя подробности о камерах пока не разглашаются, китайский вариант Realme 14 Pro+ оснащен следующими тремя камерами:

- основной датчик Sony IMX896 разрешением 50 МП (размер 1/1,56 дюйма);

- перископический телеобъектив Sony IMX882 на 50 МП с 3-кратным увеличением;

- сверхширокоугольный объектив на 8 МП с фокусным расстоянием 16 мм.

На передней панели находится 32-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Система камер также поддерживает усовершенствованную технологию обработки изображений HYPERIMAGE+ от Realme для улучшения качества фотографий, включая снимки в движении или под водой.