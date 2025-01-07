Новая линейка не будет сильно отличаться внешне от текущей серии флагманов Samsung, но получит усовершенствования аппаратной части

Компания Samsung официально утвердила дату своего очередного мероприятия Winter Unpacked 22 января 2025 года, на котором мы, вероятно, станем свидетелями презентации новой флагманской линейки смартфонов Galaxy S25.

В наступившем году местом проведения мероприятия станет город Сан-Хосе в штате Калифорния. Компания уже приступила к рассылке приглашений, как раз в то время, когда в Лас-Вегасе начинается выставка CES 2025.

Однако на мероприятии будет анонсирована не только линейка смартфонов Galaxy 25, но и некоторые другие устройства, а также одной из основных тем станет использование искусственного интеллекта и его взаимодействие с пользователями устройств Galaxy.

Летом ушедшего года, когда были представлены смартфоны Galaxy Z Fold 6, компания уже значительно расширило использование ИИ в своих устройствах, однако, предполагается, что новые смартфоны Galaxy S должны ещё больше интегрировать ИИ в повседневную жизнь владельцев телефонов и умных устройств компании, не в последнюю очередь благодаря интеллектуальному пользовательскому интерфейсу.

Первое мероприятие Samsung Unpacked в 2025 году будет транслироваться в прямом эфире 22 января. Подключиться к трансляции можно будет через сервисы Samsung Newsroom, сайт Samsung.com или канал компании на YouTube, хотя последний вариант для жителей России по понятным причинам вряд ли подойдет.

Что касается смартфонов Galaxy S25, то Samsung, похоже, остается привержена своему фирменному стилю в дизайне для серии Galaxy S25 и не станет вносить существенных изменений во внешность устройств. Это подтверждают многочисленные утечки и рендеры. Пользователи получат в своё распоряжение вполне узнаваемые смартфоны с небольшими изменениями, призванными сделать телефоны более удобными в руках.

Предполагается, что флагманская модель Galaxy S25 Ultra будет отличаться закругленными углами вместо острого дизайна в текущем Galaxy S24 Ultra. Хотя острые углы придают любому устройству более строгий вид, они также, как правило, при длительном использовании могут принести дискомфорт для рук. Более мягкие края S25 Ultra должны улучшить управляемость телефоном и комфорт.

Ожидается, что модель Ultra также продолжит использовать премиальные материалы в отделке устройства, включая заднюю панель из титана, в то время как стандартные Galaxy S25 и S25+, скорее всего, будут довольствоваться алюминиевыми рамками. Как и в предыдущих моделях Ultra, встроенный стилус S Pen почти наверняка никуда не денется и будет размещен в нижней части устройства.

Обновления дисплея станет одним из изменений серии Galaxy S25, особенно это касается модели Ultra. Согласно утечкам от инсайдера Ice Universe, флагманский смартфон серии получит 6,86-дюймовый дисплей, то есть он будет немного больше 6,8 дюймов, которые были у Galaxy S24 Ultra.

Интересно, что несмотря на более крупный дисплей, ширина смартфона наоборот немного уменьшится и составит 77,6 мм против 79 мм у предшественника. Это стало возможным благодаря уменьшению рамок до 2,3 мм, что привело к более высокому соотношению экрана к корпусу, максимизируя впечатления от просмотра.

Кроме того, как сообщается, дисплей флагманской модели получит защитное стекло Corning Gorilla Armor Glass второго поколения, обеспечивающее повышение прочности и снижение количества бликов. Что касается остальных характеристик, таких как использование панели LTPO с частотой до 120 Гц и разрешение 1440p, то ожидается, что они останутся неизменными.

Что касается производительности смартфонов, то за неё переживать не стоит, так как все модели линейки Galaxy S25, включая базовую и Plus-версии, как предполагается, будут работать на базе флагманской однокристальной системы нового поколения Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Это касается смартфонов для всех рынков, минуя обычное для компании региональное сегментирование между чипами Snapdragon и Exynos. Это связано с тем, что компании не удалось решить производственные проблемы с выпуском чипсета Exynos 2500.

Стоит отметить, что автономность смартфонов будет разной, как в силу различных экранов, так и используемых аккумуляторов. Стандартный Galaxy S25, скорее всего, будет иметь аккумулятор емкостью 4000 мАч, в то время как модель Galaxy S25+ может иметь аккумулятор на 4900 мАч, а флагман может рассчитывать на емкость 5000 мАч. Скорость зарядки, скорее всего, останется на уровне 25 Вт для S25 и 45 Вт для S25+ и Ultra. Однако новая серия Galaxy S25 получит беспроводную зарядку Qi2.

Кроме того, стоит напомнить, что Samsung впервые может представить четвертое устройство во флагманской линейке Galaxy. Речь идет не о Galaxy S25 FE, а Galaxy S25 Slim, представляющем собой более тонкое и легкое устройство, призванное составить конкуренцию предполагаемому iPhone 17 Air от Apple. Даже тизер мероприятия Unpacked указывает на четыре разных устройства, что придает правдивость этим предположениям.