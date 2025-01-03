Также стало известно, что Nintendo Switch 2 получит собственную технологию масштабирования по примеру DLSS от Nvidia

В последнее время увеличилось количество утечек с информацией о следующем поколении портативных игровых консолей Nintendo. Поклонники уже давно ожидают скорого официального анонса Switch 2, и новые сведения возродили спекуляции о потенциальной производительности и функциональности устройства. Хотя инсайдеры сходятся во мнении относительно некоторых деталей, любую информацию, полученную не напрямую от Nintendo, следует воспринимать с долей скепсиса.

Новые фотографии предполагаемой печатной платы Switch 2 появились на Reddit в канун Нового года. Примерно в то же время Патентное ведомство США опубликовало документ компании, описывающий функцию масштабирования на основе машинного обучения, похожую на применяемую в графических картах Nvidia RTX или PlayStation 5 Pro.

Хотя изображения материнской платы не раскрывают окончательно технические характеристики оборудования, они соответствуют предыдущим утечкам и слухам о предстоящем портативном игровом устройстве. Патент подтверждает, что Nintendo по крайней мере изучала возможность включения масштабирования с помощью ИИ на чипе Nvidia, на котором работает будущая консоль Switch 2.

В документе, поданном в 2023 году и опубликованном в конце 2024 года, не упоминается DLSS — технология масштабирования от Nvidia, которая значительно улучшилась за последние несколько лет, а вместе с ней и производительность игр на ПК. Однако в нем описывается аналогичная технология с использованием тензорных ядер Nvidia.

Функция будет использовать нейронные сети для масштабирования изображений с 900 x 540 пикселей до 1080p, с 1080p до 4K или их комбинаций. Патент Nintendo также указывает на то, что масштабирование может уменьшить требования к объему установленной игры. Игра, разработанная для разрешения 4K, теоретически может использовать масштабирование с 1080p для уменьшения размера файла с 60 ГБ до 20 ГБ. Если предположить, что Switch 2 использует фирменные игровые карты, как и его предшественники, то эта технология может помочь крупным проектам избежать существенных требований к загрузке.

Nintendo пока подтвердила только две детали о своем предстоящем игровом устройстве: консоль будет представлена до 1 апреля, и она будет обратно совместимо с играми от оригинальной Switch. Однако инсайдеры поделились дополнительными подробностями из источников в цепочке поставок.

Устройство, скорее всего, будет иметь 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 8-дюймовый ЖК-экран и магнитные крепления для контроллеров Joy-Con. Кроме того, считается, что недавние макеты дизайна Switch 2 очень похожи на конечный продукт.

Хотя ожидается, что устройство будет использовать чип на основе архитектуры Ampere от Nvidia, точные показатели производительности остаются неизвестными. Сейчас фотографии печатной платы могут вызвать больше вопросов, чем ответов. Более ранняя информация предполагала, что чип основан на 8-нм техпроцессе Samsung, хотя 6-нм или 5-нм чип, обеспечивающий улучшенную производительность и время автономной работы, также возможен.