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GeForce RTX 5080 выходит в продажу 21 января
Очередная утечка в преддверии мероприятия CES 2025 указывает на предполагаемую дату выхода второй по мощности видеокарты нового поколения от Nvidia.

 До начала мероприятия CES осталось всего несколько дней. Компания NVIDIA проведет свою презентацию на мероприятии 6 января, где генеральный директор Дженсен Хуанг выступит с вступительной речью. Это мероприятие, на котором NVIDIA, как ожидается, представит свою линейку игровых графических процессоров Blackwell.

 Согласно недавним утечкам, компания выпустит свою карту GeForce RTX 5080 раньше, чем RTX 5090, что необычно, поскольку обычно Nvidia представляет сначала флагманский графический процессор. Теперь другое сообщение предполагает, что RTX 5080 поступит в продажу во второй половине этого месяца.

 По данным HKEPC, GeForce RTX 5080 станет доступна для покупки 21 января, то есть примерно через две недели после того, как NVIDIA представит карту 6 января. Что касается RTX 5090, то нет ничего, что указывало бы на ее официальную дату запуска. Карта может быть запущена как вместе с RTX 5080, так и немного позже в этом месяце, но это все предположения.

 GeForce RTX 5080 станет высокопроизводительным игровым ускорителем, преемником RTX 4080 из линейки Ada Lovelace. Новинка будет основана на кристалле GB203-300-A1 и получит 10 752 ядер CUDA. Видеокарта сохранит тот же объем памяти 16 ГБ, что и текущая модель, но получит более быстрые модули памяти GDDR7, работающие на скорости 30 Гбит/с, что предположительно даже выше скорости памяти на флагманской RTX 5090.

 С предполагаемой шириной шины в 256 бит грядущая RTX 5080, как ожидается, обеспечит около 960 ГБ/с пропускной способности памяти, что на 34% превышает по этому показателю RTX 4080 и на 30% выше, чем у RTX 4080 Super. При этом ожидается, что новинка принесет увеличение TBP на 80 Вт по сравнению с предшественниками и возможное повышение цены, как указывают недавние слухи. 

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 5090 #rtx 50 #rtx 5080
Источник: wccftech.com
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