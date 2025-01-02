Предполагается, что новые мобильные видеокарты RTX 50 будут представлены вместе с настольными вариантами на CES 2025

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг собирается произнести свой доклад на сцене CES 2025 уже через пять дней. Многие ожидают, что глава компании представит семейство настольных видеокарт RTX 50 на архитектуре Blackwell и, возможно, даже мобильные модели. В сети появилась информация, что графический процессор для ноутбука RTX 5060 уже был протестирован в бенчмарке Time Spy от 3DMark.

Как и в случае со всеми утечками, рекомендуется обратить внимание на представленные результаты, поскольку скриншоты можно легко подделать. Если просочившиеся в сеть результаты точны, то мобильный графический ускоритель RTX 5060 может обеспечить прирост производительности на 32% по сравнению со своим предшественником - картой RTX 4060.

Информация предоставлена пользователем под ником Superalloy Skittles из Bilibili, который известен обзорами мониторов и процессоров. В видео, анализирующем производительность процессоров и графических процессоров следующего поколения, пользователь показал скриншот, на котором можно увидеть результаты мобильной карты RTX 5060 в 3DMark Time Spy. Примечательно, что снимок экрана не дает никакой информации о спецификациях. Однако он показывает производительность.

Итак, видеокарта Nvidia GeForce RTX 5060 набрала 13821 балл в 3DMark, что почти на 32% больше, чем у модели RTX 4060 текущего поколения. Показанное улучшение производительности сопоставимо с 25-30%-ным приростом между RTX 3060 к RTX 4060.

Кроме того, RTX 5060 быстрее RTX 4070 и почти на 70% опережает мобильную RTX 3060. Однако 3DMark Time Spy является синтетическим тестом, и его результаты могут не совсем соответствовать реальной производительности.

Несколько месяцев назад утечка данных от бренда Clevo якобы показала, как Nvidia планирует оснастить семейство графических процессоров для ноутбуков RTX 50. На смену графическому процессору для ноутбуков RTX 4060 придет графический ускоритель RTX 5060 под кодовым названием «GN22-X4». Если планы не изменились и утечка верна, то мобильные карты RTX 5060 и RTX 5070 будут иметь всего 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7.

Флагманская мобильная графическая карта RTX 5090 должна иметь 16 ГБ, как и его аналог на базе Ada Lovelace. Хотя профессионалам обычно требуются модели для рабочих станций, неясно, будет ли аналог для мобильной рабочей станции на базе Blackwell предлагать более 16 ГБ памяти.

Поставщик предполагает, что Nvidia может выпустить графические процессоры для ноутбуков RTX 50 вместе с их версиями для настольных компьютеров, и сегодняшняя утечка еще раз подтверждает это заявление. Такой шаг заметно отличается от обычного подхода Nvidia. Однако придется дождаться официального анонса, чтобы получить более подробную информацию.