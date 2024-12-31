Устройство Smart Camera Video Call Edition получило 3,5-дюймовый экран, 4-мегапиксельную камеру и вызовы в одно касание

Китайский технологический гигант Xiaomi представил в Китае устройство Smart Camera Video Call Edition, представляющее комбинацию настольных часов и камеры. Цена гаджета составляет 299 юаней или 40 долларов США, и теперь доступно на JD.com и Mi.com.

Устройство оснащено 3,5-дюймовым цветным IPS-дисплеем с высокой точностью цветопередачи и разрешением 320×480 пикселей, обеспечивая яркие и четкие визуальные впечатления. Дисплей не сенсорный, но он оснащен упрощенными, интуитивно понятными кнопками управления, что делает устройство подходящим для пользователей всех возрастов, включая пожилых людей и детей.

Камера имеет разрешение 4 МП и широкоугольный объектив с углом обзора 131°, предлагая комплексный обзор всего дома. Новинка также поддерживает 2,5K ultra HD-изображение и использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта. Улучшенное инфракрасное ночное видение с длиной волны 940-нм обеспечивает четкие визуальные эффекты в условиях низкой освещенности, не нарушая сон семьи.

Устройство оснащено интеллектуальными функциями на основе искусственного интеллекта, такими как обнаружение людей, оповещения о шуме и настраиваемые напоминания об уведомлениях. Оно также поддерживает удаленный мониторинг через приложение Mi Home, позволяя пользователям оставаться на связи и отслеживать обстановку в доме в любой точке мира. Чип искусственного интеллекта может похвастаться производительностью 1 TOPS (триллион операций в секунду).

Камера поддерживает двусторонние видеозвонки и интегрируется с WeChat, поддерживая до 10 контактов для быстрого доступа. Она также предлагает автоматический ответ на вызовы без помощи рук и легко подключается к экосистеме Xiaomi благодаря поддержке HyperOS Connect и, обеспечивая взаимодействие с такими устройствами, как телевизоры, планшеты и динамики.

Устройство включает в себя поддержку двухдиапазонного Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) для быстрого и стабильного соединения. Оно предлагает три варианта системы хранения: карта microSD объемом до 256 ГБ, облачное хранилище и NAS, что обеспечивает гибкость в управлении данными. Кроме того, камера использует технологию кодирования видео H.265 для эффективного хранения и плавного воспроизведения.

Новинка компании Xiaomi имеет регулируемый диапазон наклона от -8° до 30°, что позволяет ему адаптироваться к различным условиям эксплуатации. Устройство оснащено встроенной интеграцией умного дома.

Для безопасности Smart Camera Video Call Edition оснащен чипом Mi Home Security Chip от Xiaomi, обеспечивающим зашифрованную передачу данных и защиту от несанкционированного доступа.