Появился скриншот CPU-Z, который якобы описывает невыпущенный процессор AMD Ryzen 9 9950X3D. Сообщается, что он предлагает 16 ядер и оснащен 96 МБ 3D V-Cache на одном CCD.

Похоже, что указанный процессор был инженерным образцом, поэтому, вероятно, что он проходил проверочные испытания. Вполне вероятно, что AMD может представить свои 12-ядерные и 16-ядерные предложения в линейке Ryzen 9000X3D на выставке CES в следующем месяце.

Сейчас Ryzen 7 9800X3D от AMD правит балом, являясь самым быстрым игровым процессором в мире после того, как опередил Intel Core i9-14900K на 30%. Однако, поставки были крайне скудными из-за постоянно растущего спроса со стороны геймеров. Достижения AMD обусловлены скачком поколений в тандеме с переработанной компоновкой 3D V-Cache. Чип кэша X3D теперь находится под выделяющими тепло CCD, что обеспечивает более высокий тепловой запас, о чем свидетельствуют повышенные тактовые частоты Ryzen 7 9800X3D.

Рассматривая появившийся в сети скриншот, видно, что предполагаемый Ryzen 9 9950X3D оснащен 16 ядрами и 32 потоками Процессор указан с максимальным множителем x56.5, что позволяет увеличить тактовую частоту до 5.65 ГГц, вероятно, на CCD без 3D V-Cache, что всего на 50 МГц меньше, чем у Ryzen 9 9950X. При этом у Ryzen 9 7950X3D частота почти на 500 МГц меньше, чем у модели без кэша X3D. AMD, возможно, снизила эту разницу с помощью новой конструкции X3D, но это еще предстоит подтвердить.

Согласно CPU-Z процессор имеет 96 МБ 3D V-Cache и 32 МБ, что в сумме составляет 128 МБ кэша L3, а также 16 МБ кэша L2. Это ничем не отличается от последнего поколения, поэтому будет интересно увидеть разницу в производительности между ними. Также стоит обратить внимание, что если эта утечка верна, то представленный процессор все еще является инженерным образцом так как не имеет розничный кристалл.

CPU-Z также показывает предполагаемый Ryzen 9 9950X3D с уровнем TDP 170 Вт, что аналогично базовому Ryzen 9 9950X и на 50 Вт выше, чем у его предшественника. Более высокий TDP может быть прямым результатом дополнительного теплового запаса, предоставленного обновленной технологией AMD 3D V-Cache второго поколения.

Ожидается, что AMD подробно расскажет о большом количестве продуктов на выставке CES 2025, включая процессоры Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D.