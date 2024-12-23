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MediaTek представила процессор Dimensity 8400
Первым смартфоном с новым чипсетом станет Redmi Turbo 4

 Компания MediaTek официально представила чипсет Dimensity 8400, являющийся преемником прошлогодней модели Dimensity 8300. Разработанный для топовых смартфонов среднего класса, этот новый чипсет обеспечивает значительный прирост производительности и повышенную энергоэффективность. Целью новинки является предоставление флагманского уровня производительности по более доступной цене.

 Xiaomi сообщила, что Redmi Turbo 4 станет первым устройством 2025 года с процессором Dimensity 8400-Ultra, дату запуска которого обещают объявить 1 января.

 Что касается самого Dimensity 8400, то чипсет имеет конфигурацию с использованием только производительных ядер, построенных на новейшей архитектуре Arm Cortex-A725 и может похвастаться тактовой частотой 3,25 ГГц, что обеспечивает 10-процентное увеличение одноядерной производительности при одновременном снижении энергопотребления на значительные 35%. Такое достижение объясняется значительным улучшением системы кэш-памяти чипа.

 Что касается графики, то в новинке используется встроенный графический процессор Arm Mali-G720, обеспечивающий повышение пиковой производительности на 24 % и снижение энергопотребления на 42 %, обеспечивая исключительные игровые возможности. Внедрение инновационного движка StarSpeed Engine динамически оптимизирует распределение ресурсов в режиме реального времени, адаптируясь к требованиям каждой игры, обеспечивая плавный и устойчивый игровой процесс со скоростью 60 кадров в секунду, сохраняя при этом устройство прохладным.

 Чипсет также оснащен мощным нейронным процессором MediaTek NPU 880, повышающим производительность искусственного интеллекта для таких задач, как обработка языковой модели и генерация изображений. Основанный на движке Dimensity AI, он поддерживает сложные модели на устройстве, обеспечивая более быстрое и качественное создание контента, включая такие функции, как большие языковые модели и Stable Diffusion 1.5.

 Для обработки изображений чипсет получил процессор изображений MediaTek Imagiq 1080 ISP и специальный аппаратный механизм масштабирования QPD. Эта мощная комбинация обеспечивает фокусировку по глубине во всех областях, что приводит к более точной и быстрой фотосъемке.

 Чипсет Dimensity 8400 может существенно повлиять на рынок смартфонов среднего класса, предлагая привлекательное сочетание производительности, энергоэффективности и расширенных функций. Вслед за Redmi Turbo 4, можно ожидать появления волны новых интересных устройств на базе нового чипсета в ближайшие месяцы.

 Что касается первенца в лице Redmi Turbo 4, то ожидается, что он будет оснащен 6,67-дюймовой LTPS OLED-панелью с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев. Смартфон может иметь до 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ встроенной памяти, батарею емкостью 6550 мАч с быстрой зарядкой на 90 Вт и оболочку HyperOS 2.0 на базе Android 15. По слухам, устройство будет иметь пластиковую рамку, стеклянную заднюю панель и будет выпущено в Китае в январе 2025 года, а на мировой рынок поступит под названием Poco F7.

#xiaomi #mediatek #redmi #dimensity 8400 #redmi turbo 4 #mediatek dimensity 8400 #dimensity 8300
Источник: gizmochina.com
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