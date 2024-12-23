В сети появилась информация о производительности будущего чипа Ryzen 9 9950X3D в Cinebench R23, и результаты в целом не разочаруют фанатов

Выставка CES 2025 уже не за горами, и на ней будет представлено множество новых интересных продуктов для пользователей ПК. От Nvidia пользователи с нетерпением ждут видеокарты следующего поколения RTX 50 Blackwell, в то время как AMD представит несколько новых центральных процессоров и графических процессоров. Среди множества слухов о продуктах, на выставке CES 2025 от AMD ожидается дебют гибридных процессоров Strix Halo, видеокарт на архитектуре RDNA 4 и большего количества чипов с технологией X3D.

Что касается последних, то производительность грядущей модели Ryzen 9 9950X3D в одноядерном и многоядерном режимах уже раскрыта в сети.

Производительность Ryzen 9 9950X3D в Cinebench R23

Согласно данным HXL, производительность Ryzen 9 9950X3D в одноядерном и многоядерном режимах в Cinebench R23 сопоставима с производительностью оригинального процессора Ryzen 9 9950X. По сути, заявление HXL предполагает, что пользователи не увидят никакого снижения производительности Ryzen 9 9950X3D по сравнению с Ryzen 9 9950X.

Более того, HXL утверждает, что Ryzen 9 9950X3D не получит снижения тактовой частоты по сравнению с Ryzen 9 9950X. Это довольно удивительно, так как AMD традиционно снижает тактовые частоты на чипах с X3D из-за более высоких тепловых характеристик. Например, базовые частоты Ryzen 9 7950X3D на 300 МГц ниже, чем у Ryzen 9 7950X. Однако на этот раз, похоже, что Ryzen 9 9950X3D будет соответствовать Ryzen 9 9950X по частоте на CCD без 3D V-Cache, в то время как CCD с 3D V-Cache получат некоторое снижение тактовой частоты, чтобы справиться с дополнительным тепловыделением.

Помимо соответствия чистой производительности Ryzen 9 9950X, предполагается, что Ryzen 9 9950X3D будет заметно быстрее в играх и приложениях, чувствительных к объему кэша. Если AMD сможет решить проблемы с планированием, которые появились на Ryzen 9 7950X3D из-за того, что он предлагает 3D V-Cache только на одном CCD, то Ryzen 9 9950X3D может стать лучшим игровым процессором.

Как всегда, относиться к представленной здесь утечке производительности Ryzen 9 9950X3D необходимо с долей скептицизма и стоит дождаться официального анонса и последующих обзоров.