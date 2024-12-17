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AMD Ryzen AI Max Plus 395 в Geekbench показал одноядерную производительность в 2894 балла
Его одноядерная производительность примерно такая же, как у Strix Point, но он предлагает солидный прирост в 25% по сравнению с Ryzen 9 7945HX последнего поколения в многоядерном режиме.

 Некоторое время назад на платформе Geekbench появился вариант «Pro» топового процессора AMD Strix Halo. Теперь появилась возможность увидеть его обычную версию с таким же длинным, хотя и немного менее запутанным названием. Протестированный процессор Ryzen AI Max Plus 395 дает приблизительное представление о производительности, включая встроенную графику. Чип работал в составе ноутбука-планшета Asus ROG Flow Z13.

 AMD Ryzen AI Max Plus 395 набирает 2894 балла в одноядерном тесте Geekbench. Это более или менее совпадает с Ryzen 9 7945HX с результатом 2880 баллов, более новым Ryzen AI 9 HX 370 с результатом 2857 баллов и даже маломощным Core Ultra 9 288V с результатом 2864. Интересно, что флагман линейки Strix Halo отстает от Core i9-14900HX последнего поколения, который в среднем набирал около 3016 баллов.

 Судя по результату процессор явно нуждается в определенной оптимизации, что подтверждается таблицей Geekbench. Пиковая частота ЦП составляет 5,2 ГГц, тогда как в основном списке тактовая частота составляет всего 3,9 ГГц. Кроме того, память работает на ничтожной скорости 1944 МТ/с, хотя предполагается, что она должна иметь значение 8000 МТ/с. В любом случае, Strix Halo не выйдут до следующего года, так что у AMD и Asus есть время, чтобы оптимизировать свое ПО.

 Многоядерная производительность является козырем новинки. Даже в таком не совсем оптимизированном состоянии, шестнадцать ядер Zen 5 в составе AMD Ryzen AI Max Plus 395 показывают результат 20708 баллов, что ставит процессор над всеми вышеупомянутыми чипами. Поскольку Strix Point включает как ядра Zen 5, так и Zen 5c, то единственным чипом для сравнения является Ryzen 9 7945HX со средним результатом 16 765 баллов. Таким образом Strix Halo предлагает прирост производительности на 25% по сравнению со своим аналогом на архитектуре Zen 4.

 Интересно, что Ryzen AI Max Plus 395 полностью уступает процессору M4 Pro от Apple. Согласно базе данных бенчмарков, чип Apple набрал 3382 и 22527 баллов в Geekbench 6.3. Конечно, это не раскрывает реальную производительность оптимизированного процессора, но он вряд ли компенсирует такую разницу, даже при улучшенной поддержке со стороны программного обеспечения.

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Источник: notebookcheck.net
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