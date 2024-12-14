Будущий стандарт HDMI 2.2 должен принести более высокую пропускную способность и поддержку высокие разрешения

Грядущее мероприятие CES 2025, несомненно, принесет очередную порцию технологических инноваций, одной из которых должен стать новый стандарт HDMI, призванный заменить современные порты HDMI 2.1. Согласно сообщению ComputerBase, администратор по лицензированию HDMI объявил о своем намерении продемонстрировать прорывную технологию, и хотя орган не назвал следующий стандарт HDMI явно, можно не сомневаться, что мы увидим дебют стандарта HDMI 2.2, который, как говорят, принесет более высокую пропускную способность, поддержку высоких разрешений и частоту обновления.

Важно отметить, что в заявлении HDMI LA конкретно не упоминается следующая схема наименования HDMI, поэтому вполне возможно, что мы увидим пересмотр существующего стандарта HDMI 2.1, но это крайне маловероятно, учитывая прошлые выпуски.

В настоящее время точные спецификации предполагаемого стандарта HDMI 2.2 остаются загадкой, но, учитывая, что текущий тип порта HDMI 2.1 поддерживает пропускную способность до 48 Гбит/с и разрешение до 10240 × 4320 пикселей, HDMI 2.2 наверняка превзойдет эти параметры.

До сих пор не приходилось видеть сообщений от производителей графических ускорителей об использовании HDMI 2.2 в их GPU следующего поколения, и единственное существенное обновление, появившееся в данной отрасли, относилось к стандарту DisplayPort 2.1, который дебютировал с серией видеокарт AMD на базе архитектуры RDNA 3 и, по слухам, также будет представлен в картах RTX 5000 на архитектуре Blackwell от NVIDIA. Если стандарт будет официально объявлен, то вполне вероятно, что будущие видеокарты могут поддерживать стандарт HDMI 2.2, но уверенно сказать об этом пока нельзя, учитывая недостаточность информации.