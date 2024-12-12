Всего, если верить утечке, в Epic Games Store раздадут 16 бесплатных игр.

Новая утечка раскрыла подробности о предстоящей праздничной распродаже Epic Games Store 2024, предполагая, что игровая платформа предложит пользователям 16 бесплатных игр-загадок в ходе мероприятия. Если утечка окажется точной, то распродажа продлится до 9 января 2025 года. Ранее в сети уже появлялась информация о первом дне раздачи — 12 декабря, но новая утечка дополняет знания о мероприятии.

Итак, информация, полученная из надежного источника @billbil-kun, указывает на то, что мероприятие будет следовать обычной традиции Epic в конце года, а именно ежедневной бесплатной раздаче игр и огромные скидки на большую часть ассортимента магазина. Согласно утечке, каждая игра-загадка будет доступна в течение 24 часов, за исключением первой и последней игр, которые, как сообщается, будут бесплатными в течение целой недели. Первая и последняя игры могут быть крупными AAA-проектами, особенно учитывая недельный период их доступности.

Полное расписание бесплатных игр-загадок, если верить утечке:

С 12 по 19 декабря 2024 г. в 17:00: Загадочная игра №1;

С 19 по 20 декабря 2024 г. в 17:00: Загадочная игра №2;

С 20 по 21 декабря 2024 г. в 17:00: Загадочная игра №3;

С 21 по 22 декабря 2024 г. в 17:00: Загадочная игра №4;

С 22 по 23 декабря 2024 г. в 17:00: Загадочная игра №5;

С 23 по 24 декабря 2024 г. в 17:00: Загадочная игра №6;

С 24 по 25 декабря 2024 г. в 17:00: Загадочная игра №7;

С 25 по 26 декабря 2024 г. в 17:00: Загадочная игра №8;

С 26 по 27 декабря 2024 г. в 17:00: Загадочная игра №9;

С 27 по 28 декабря 2024 г. в 17:00: Загадочная игра №10;

С 28 по 29 декабря 2024 г. в 17:00: Загадочная игра №11;

С 29 по 30 декабря 2024 г. в 17:00: Загадочная игра № 12;

С 30 по 31 декабря 2024 г. в 17:00: Загадочная игра №13;

С 31 декабря 2024 г. по 1 января 2025 г. в 17:00: Загадочная игра № 14;

С 1 по 2 января 2025 г. в 17:00: Загадочная игра № 15;

Со 2 по 9 января 2025 г. в 17:00: Загадочная игра № 16.

Хотя это остается утечкой, предыдущие мероприятия Epic Games в конце года следовали похожей схеме. Например, в 2023 году Epic раздавала такие игры, как Destiny 2 Legacy Collection, а в раздаче 2022 года были такие известные игры, как Dishonored - Definitive Edition и Wolfenstein: The New Order.

Если утечка окажется правдой, геймеры могут ожидать смесь инди-хитов и AAA-игр в рамках раздачи. Хотя пока нет подтверждения, последовательность предыдущих событий придает большую достоверность графику. Остается дождаться официального заявления от Epic Games.