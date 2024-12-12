Во время работы температура процессора при использовании кулера Noctua NH-P1 достигла 95 градусов

Генеральный директор ASUS China Тони Юй поделился одним интересным видео. Он демонстрирует новые корпуса серии ProArt с деревянными включениями. Сам корпус не представляет особого интереса — это простое черное шасси, предназначенное для рабочих станций и создателей контента, которые ценят бесперебойную и тихую работу выше яркой RGB-подсветки.

Основное внимание в видео уделяется тепловым характеристикам. Тони демонстрирует, что флагманский процессор Ryzen 9 9950X может поддерживать температуру 95 °C при использовании пассивного охлаждения. Однако это не совсем так, поскольку в корпусе уже есть несколько предустановленных вентиляторов, в дополнение к вентиляторам блока питания и графического процессора, которые, несомненно, способствуют созданию воздушного потока. Сам процессор оснащен только большим радиатором и не имеет отдельного вентилятора.

16-ядерный процессор на архитектуре Zen 5 имеет стандартный уровень TDP 170 Вт. Тони Юй не изменил TDP, и процессор достиг максимального уровня мощности 225,8 Вт, поддерживая при этом постоянную температуру 95,2°C. Стоит отметить, что корпус оставался открытым во время демонстрации. Тони использовал пассивный кулер Noctua NH-P1, который обычно не рекомендуется для разгона или мощных процессоров.

Проведенный краткий тест показывает, что процессор работает довольно неплохо, особенно в игровых рабочих нагрузках, где уровень TDP значительно ниже, чем при прохождении специальных стресс-тестов, таких как Cinebench, которые полностью задействуют все ядра, разгоняя их при этом до максимальной тактовой частоты. По итогу Тони отметил, что не может рекомендовать использование подобной системы охлаждения для Ryzen 9 9950X, но процессоры с меньшей мощностью, такие как Ryzen 7 9800X3D с TDP 120 Вт, не должны испытывать особых проблем при длительной работе в аналогичных условиях.