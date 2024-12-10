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В сети появился тест процессора AMD Ryzen AI MAX+ PRO 395
AMD Ryzen AI MAX+ PRO 395 линейки Strix Halo включает 16 ядер и графику Radeon 8060S

 Хотя гибридные процессоры AMD Ryzen AI Max линейки Strix Halo не являются в настоящее время загадкой, нам впервые приходится видеть тесты реального образца на платформе Geekbench, а это означает, что запуск новой линейки уже не за горами. Ожидается, что линейка Strix Halo будет представлена на выставке CES 2025.

 Конкретный APU, попавший в базу данных тестовой платформы, называется AMD Ryzen AI MAX+ PRO 395. Название, конечно, не самое легко запоминающееся, но оно соответствует предыдущим сообщениям и тому, что AMD подтвердила через свои базы данных. APU был протестирован на эталонной тестовой плате AMD MAPLE-STXH и использовался внутри компании для тестирования и оценки ранних образцов.

 Что касается спецификаций, то APU AMD Ryzen AI MAX+ PRO 395 может похвастаться наличием 16 ядер на архитектуре Zen 5 и 32 потоками, базовой тактовой частотой 3,0 ГГц и максимальной частотой в режиме ускорения 4,4 ГГц. Самая высокая фактическая тактовая частота составляет 5,1 ГГц. Что касается кэша, то его объем составляет 64 МБ для L3 и 16 МБ для L2, поскольку это чиплетная конструкция с двумя CCD-матрицами. Предыдущая информация также предполагала, что TDP новых чипов будет находиться в пределах от 55 до 130 Вт.

 Что касается встроенной графики, то APU AMD Strix Halo будут использовать ту же архитектуру RDNA 3.5, что и текущая линейка Ryzen AI 300. Разница в том, что чипы Srix Halo будут использовать гораздо большее количество вычислительных блоков, достигающих 40 единиц на таких чипах, как, например, Ryzen AI MAX+ PRO 395. Указанный в базе данных Geekbench APU получил графику Radeon 8060S и использует 64 ГБ памяти DDR5. Использование AMD названия Radeon 8000 также было подтверждено для следующей линейки RDNA 4, которая должна дебютировать на выставке CES 2025.

 Что касается производительности, от у образца составила 67 004 балла в тесте Vulkan API. Результат превышает показатель GeForce RTX 3050, но можно ожидать, что итоговая производительность серийного процессора будет намного лучше, поскольку сейчас речь идет всё-таки о раннем образце, работающим на тестовой платформе, использующей к тому же неоптимизированные драйверы.

 Ожидается, что новое поколение гибридных процессоров линейки AMD Strix Halo будут выпущены в следующем году вместе с несколькими другими мобильными устройствами на архитектуре Zen 5, такими как Fire Range и Krackan Point. 

#amd #apu amd #apu amd ryzen ai pro 300
Источник: wccftech.com
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