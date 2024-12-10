Первыми пользователями, которые получат официально смартфоны Redmi Note 14, станут жители Индии

Xiaomi официально запустила серию Redmi Note 14 на глобальном рынке, предлагая очередную линейку смартфонов, оснащенных новыми функциями по конкурентоспособным ценам. Серия включает три модели: Redmi Note 14, Note 14 Pro и Note 14 Pro+.

Redmi Note 14 Pro оснащен 6,67-дюймовым 1,5K AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями и защитой Corning Gorilla Victus 2. Смартфон, работающий на чипсете MediaTek Dimensity 7300 Ultra, должна обеспечить более высокую производительность, чем базовая модель, что делает его подходящим для более требовательных приложений и многозадачности. Новинка также поддерживает более 18-ти функции ИИ, включая AI Cutout, AI Erase Pro, AI Clear Capture и многое другое.

Что касается камер, то телефон оснащен основным 50-мегапиксельным основным датчиком Sony LYT-600, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельным макрообъективом. На передней панели смартфона расположена фронтальная камера разрешением 20 мегапикселей для селфи и видеозвонков. Redmi Note 14 Pro также оснащен немного большей батареей емкостью 5500 мАч, но с той же поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, что и у Redmi Note 14. Кроме того, телефон получил флагманский уровень защиты от пыли и воды по стандарту IP68, позволяя пережит погружение в воду.

Стоимость смартфона составляет от 283 долларов за начальную конфигурацию с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 ГБ, а модель с таким же объемом ОЗУ и накопителем на 256 ГБ стоит 305 долларов США.

Redmi Note 14 Pro+ является флагманом серии, предлагая премиальные функции и производительность. Он оснащен 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем разрешением 1,5K и работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 среднего уровня, обеспечивающим высочайшую для своего класса производительность. Эта модель также предлагает более двух десятков функций ИИ, включая функцию AI Smart Clip, которая может создавать ролик из изображений.

Что касается фотографических возможностей Redmi Note 14 Pro+, то смартфон предлагает флагманский 50-мегапиксельный основной датчик Light Hunter 800. Он работает в паре с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельным телеобъективом. Для селфи предназначена 20-мегапиксельная фронтальная камера, аналогичная Redmi Note 14 Pro.

За автономность телефона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 6200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Телефон имеет степень защиты от пыли и воды по стандартам IP68/IP69, что означает возможность выдерживать не только погружение в воду, но и струи горячей воды.

Стоимость смартфон начинается от 365 долларов за базовую конфигурацию с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Средняя конфигурация с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти оценивается в 389 долларов США, а старший вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти стоит около 424 долларов США.

Серия Redmi Note 14 предлагает ряд опций, соответствующих различным потребностям и кошельку. Благодаря возможностям искусственного интеллекта и достойным характеристикам новая линейка обещает отличное соотношение цены и качества в сегменте смартфонов среднего класса. Смартфоны должны поступить в продажу 13 декабря.