Информация о новых картах появилась в коде библиотеки ROCm

В начале следующего года компания AMD, как ожидается, официально представит серию графических процессоров следующего поколения, известную как Radeon RX 8000. Конечно, название серии официально не подтверждалось AMD, но было бы очень удивительно, если бы в ней были какие-либо изменения. И это, похоже, AMD сегодня подтвердила.

Стоит отметить, что это не официальное объявление от представителя AMD, так что все еще может измениться. Информация стала известна из кода для библиотеки ROCm, которая впервые упоминает графические процессоры Radeon следующего поколения по их названиям. Хотя там не указываются конкретные названия моделей видеокарт, теперь мы, по крайней мере, известна серия. Согласно исправлениям библиотеки ROCm, AMD действительно готовит к выходу два графических ускорителя линейки Radeon RX 8000, а именно RX 8800 и RX 8600:

Семейство GFX12 (RDNA4) будет иcпользовать два графических процессора: Navi 48 (GFX1201) и Navi 44 (GFX1200). Первый ляжет в основу модели (моделей) более высокого класса, которая, как говорят, входит в серию Radeon RX 8800. Недавний слух об этой карте предполагал то же самое, и, похоже, AMD подтвердила название серии - RX 8800, вероятно, включающую модели XT и не-XT. Аналогично ожидается, что младший графический процессор Navi 44 будет использоваться в серии Radeon RX 8600 (XT).

Таблица с предполагаемыми характеристиками, которая появилась несколько недель назад, все еще является актуальной и может примерно соответствовать планам AMD для моделей на архитектуре RDNA4. Однако необходимо сказать, что спецификации пока не подтверждены. Фактически, единственная карта GFX12, раскрытая в утечке, являлась урезанной моделью на базе графического процессора Navi 48 с 3584 ядрами. Видеокарта под предварительным названием Radeon RX 8800 XT, еще не появлялась в реальной утечке.

Однако выше указанная информация от AMD подтверждает, что в линейке ускорителей следующего поколения нет моделей RX 8900. Это подтверждает отсутствие у компании AMD планов по выпуску более мощного графического процессора в линейке Navi 4X, что позволит Nvidia в очередной раз не беспокоиться о конкуренции во флагманском сегменте, а поклонникам продукции "красной" компании придётся ждать следующего поколения графических процессоров AMD.