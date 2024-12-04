Новые игровые устройства MSI по своим характеристикам очень схожи, отличаясь лишь размером дисплея и поддержкой беспроводных интерфейсов

Новейшие игровые портативные устройства MSI теперь официально представлены после многочисленных утечек об устройстве, появившихся на прошлой неделе. Напомню, что в то время как Claw 7 AI+ и Claw 8 AI+ появились в списках розничных продавцов, таких как Amazon и Excaliber PC в США, сама MSI не комментировала их доступность. Однако теперь компания не только официально признала существование данных игровых устройств, но и пролила новый свет на их технические характеристики.

Оба игровых устройства: Claw 7 AI+ и Claw 8 AI+ будут доступны только с процессором Intel Core Ultra 7 258V. Использование данного процессора означает наличие у обеих консолей 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, которую Intel разогнала до скорости 8533 МТ/с, а также встроенную графику Arc Graphics 140V. Более того, MSI оснастила Claw 7 AI+ и Claw 8 AI+ хранилищем объемом 512 ГБ и 1 ТБ соответственно. По какой-то причине компания решила оснастить первый вариант поддержкой беспроводного интерфейса Wi-Fi 6E, в то время как модель Claw 8 AI+ может похвастаться уже интерфейсом Wi-Fi 7.

К сожалению, MSI пока не раскрыла, когда ее новые игровые портативные устройства поступят в продажу за пределами США. Стоимость старшей модели Claw 8 AI+ составляет 899 долларов, что делает консоль на 100 долларов дороже, чем Asus ROG Ally X. Устройство с меньшим экраном Claw 7 AI+ оценивается компанией в 799 долларов, что соответствует цене самой дорогой версии оригинального Claw, когда он дебютировал в начале этого года. ознакомиться с полными спецификациями MSI Claw 7 AI+ и Claw 8 AI+ можно в таблице ниже:

Как видно из таблицы, разница между устройствами минимальна, и многие скорее всего предпочтут более доступную и компактную модель, так как по основному параметру, а именно итоговой производительности, консоли будут абсолютно идентичны. Мизерная разница в разрешении экрана в данном случает не будет играть никакой роли.