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Intel Arc B570 получит 18 ядер Xe2, 10 ГБ памяти стандарта GDDR6 и 160-битную шину
За день до официального анонса видеокарт Intel Arc Battlemage раскрыты спецификации второй видеокарты второго поколения Arc

 Две предстоящие дискретные видеокарты Intel поколения Arc Battlemage были раскрыты перед их ожидаемым запуском 3 декабря, то есть уже завтра. Одна модель была преждевременно размещена на Amazon на прошлой неделе, а теперь другая модель получила подробное описание, раскрывая ее основные характеристики. Ожидается, что оба графических ускорителя будут ориентированы на бюджетный и средний сегмент рынка.

 На данный момент ожидается, что Intel представит по крайней мере две модели Battlemage на этой неделе, Arc B580 и Arc B570. Последняя утечка раскрыла полные характеристики видеокарты ASRock Arc B570 Challenger OC. Согласно сообщению известного инсайдера Роланда Квандта на Bluesky, карта будет иметь 144 XMX Engines и 18 ядер Xe2. Также ожидается, что видеокарта будет включать 10 ГБ памяти стандарта GDDR6 на 160-битной шине, обеспечивая максимальную пропускную способность 380 ГБ/с.

 Интересно, что карта будет работать на интерфейсе PCIe 4.0 x8, а не на интерфейсе PCIe 5.0 x16, используемом конкурентами, что приведет к значительно более низкой пропускной способности. Как указано в ее названии, карта получила заводской разгон, достигая максимальной тактовой частоты 2,6 ГГц. Сопроводительное изображение также показывает, что модель Arc B570 будет поддерживать подключение через порты DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1. Однако конкретная версия DisplayPort 2.1 остается неясной, хотя онлайн-спекуляции предполагают, что она может поддерживать UHBR 13.5.

 Согласно раннему списку, появившемся на Amazon, видеокарта ASRock Arc B580 Steel Legend будет иметь 20 ядер Xe2, что на два ядра больше, чем у младшей Arc B570. Карта будет включать 12 ГБ памяти GDDR6, работающей на скорости 19 Гбит/с, а также получит заводской разгон до частоты 2,8 ГГц. В списке также подробно описано наличие двух 8-контактных разъемов питания и поддержка разрешения 8K (7680 x 4320 пикселей).

 Ожидается, что компания Intel официально представит линейку Arc Battlemage 3 декабря, а слухи предполагают, что карты поступят в продажу уже 12 декабря. Сайт Amazon намекнул, что Arc B580 может стоить 249 долларов, хотя неясно, окончательная ли это цена или просто временная. Подробности о цене Arc B570 пока нигде не фигурируют и не были включены в изображения, которыми поделился Квандт, но если старшая модель действительно стоит 249 долларов, то Arc B570 вполне может стоить около 200 долларов.

 Недавняя утечка от другого инсайдера Golden Pig Upgrade Pack утверждает, что обе видеокарты превосходят по производительности RTX 4060 Ti от Nvidia, которая стоит около 400 долларов. Если Intel правильно организует свою ценовую политику по отношению к новому поколению видеокарт, то Nvidia и AMD могут столкнуться с жесткой конкуренцией, и им придется снижать стоимость своих предложений.

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Источник: techspot.com
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