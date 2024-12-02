Видеокарта находится в рабочем состоянии и схожие с характеристики с серийной моделью

Недавно в сети появилась информация о найденном на мусорке прототипе видеокарты NVIDIA. Как сообщает портал VideoCardz со ссылкой на анонимного информатора с Reddit, новый графический процессор идентифицирован как экспериментальный вариант RTX 4090 и имеет уникальные конструктивные особенности и инженерные решения. Восстановленный прототип соответствует по основным характеристикам с розничной версией RTX 4090 Founders Edition, имея идентичную архитектуру платы PG147 SKU 330 и характеристики мощности 450 Вт типичного потребления с пиковой мощностью 600 Вт. Однако технические характеристики показывают некоторые различия, особенно в версии BIOS (95.02.01.22.01) и рабочих частотах с базовым значением 2115 МГц и тактовой частотой в режиме ускорения 2355 МГц, что примерно на 5% ниже, чем у обычной модели Founders Edition.

Самое интересное, что прототип получил интересную систему охлаждения с тремя вентиляторами, отличающуюся скрытым средним вентилятором, встроенным в тело радиатора. Этот элемент дизайна соответствует предыдущим отраслевым предположениям о разработке NVIDIA карты Founders Edition с мощностью 900 Вт. Однако обнаруженное устройство использует стандартное название RTX 4090 без каких-либо приписок в виде «Ti» или «TITAN», с которыми ранее связывали данный крупный радиатор. Дальнейший анализ показывает, что отличительная компоновка печатной платы прототипа, вероятно, была разработана для размещения дополнительных компонентов памяти или более крупного чипа, что указывает на разработку NVIDIA более мощных вариантов ускорителя, которые в конечном итоге так и не были запущены в производство.

Совместимость видеокарты с общедоступными драйверами графических процессоров позволила провести предварительное тестирование функциональности, подтвердив её рабочее состояние. Чтобы обеспечить надлежащую документацию и анализ, нашедший планирует передать прототип на известный канал Gamers Nexus для полноценного обзора диковинки. Данная карта дает редкую возможность заглянуть в процесс разработки продуктов NVIDIA, проходящих через несколько этапов получения прототипа от базовой функциональности до полного рабочего состояния и финального дизайна, который в конечном итоге отправляется в серийное производство.