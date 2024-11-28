Похоже, что достигнуть результата PlayStation 2 уже никогда никому не удастся.

Sony наконец-то раскрыла данные о продажах PlayStation 2 за все время существования консоли. Это давно обсуждаемая цифра, которая закрепляет за этой системой статус самой продаваемой игровой консоли всех времен. В рамках недавно запущенной страницы, посвященной 30-летию бренда PlayStation, Sony подтвердила, что за все время существования PlayStation 2 было продано более 160 миллионов единиц.

В последний раз Sony делилась данными о продажах PS2 в 2011 году, заявив, что с момента ее дебюта в 2000 году было продано 150 миллионов единиц.

Все началось с любопытного внешнего дизайна, привлекшего множество покупателей. Некоторые могут назвать его уникальным, но это будет не совсем точно, учитывая, что Sony смоделировала его по образцу Atari Falcon030. Фактически, патент Sony на PS2 даже ссылается на декоративный дизайн, который она приобрела у Atari.

Уже давно известно, что PS2 была самой продаваемой игровой консолью на сегодняшний день, просто не было точных цифр, на которые можно было бы опереться. Теперь мы знаем, что при 160 миллионах единиц она действительно находится на вершине рейтинга и примерно на шесть миллионов единиц опережает Nintendo DS, выпуск которой был прекращен в 2013 году.

Nintendo Switch, выпущенная в 2017 году, все еще имеет шанс побить рекорд PS2, но с учетом замедления продаж в последнее время это выглядит все менее вероятным. По состоянию на конец сентября 2024 года Nintendo продала чуть более 146 миллионов консолей Switch. Конечно, праздничный сезон увеличит общее количество проданных консолей, но с учетом того, что Switch 2 будет анонсирована к апрелю 2025 года, затмить PS2 будет сложно. Возможно, снижение цены могло бы помочь, но такие шаги в настоящее время очень редки.

За исключением Switch, ни одна другая современная консоль не имеет никаких шансов побить рекорд в ближайшее время. Sony продала всего 65,6 миллиона консолей PlayStation 5, а у Microsoft дела с Xbox Series обстоят гораздо хуже - продажи составили всего 28,3 миллиона единиц с момента запуска.