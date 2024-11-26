В настоящее время компания Qualcomm рассматривает лишь частичную покупке некоторых подразделений Intel

Похоже, что то, что могло бы стать одним из крупнейших и самых значимых приобретений в истории технологий, не произойдет в ближайшее время, если вообще когда-либо произойдет. В новом сообщении утверждается, что интерес Qualcomm к приобретению испытывающей в последнее время трудности Intel угас, отчасти из-за сложностей такой сделки.

Напомню, что в сентябре появилась информация о том, что компания Qualcomm сделала предложение о поглощении Intel. Предложение поступило, когда компания попала в сложнейшую ситуацию и её преследовала одна неприятность за другой, из-за удручающих финансовых показателей, приведших к массовым увольнениям сотрудников и сокращению расходов, а также проблем с литейным бизнесом, катастрофической ситуацией с быстрой деградацией и последующим выходом из строя процессоров серии Raptor Lake.

Цена акций Intel в августе снизилась почти до 19 долларов, что на 74% ниже исторического максимума показанного четырьмя годами ранее на уровне 73 долларов.

В октябре сообщалось, что компания Qualcomm решила подождать до результатов президентских выборов в США, прежде чем решать, следует ли ей продолжать поглощение Intel. Такая крупная сделка, несомненно, должна была быть подвергнута пристальному вниманию со стороны регулирующих органов как внутри страны, так и за рубежом. Компания хотела посмотреть, как политика следующей администрации повлияет на факторы, могущие повлиять на приобретение, такие как антимонопольные правила и отношения между США и Китаем.

Теперь агентство Bloomberg сообщает, что привлекательность Intel в глазах Qualcomm заметно ослабела. По данным источников издания, сложности сделки делают приобретение менее желанным, но вполне вероятно, что компания может рассмотреть возможность приобретения Intel не полностью, а только её некоторые подразделения или вернуться к возможности полного поглощения через какое-то время. Сообщается, что Qualcomm изучала возможность приобретения частей конструкторского бизнеса Intel, прежде чем рассматривать покупку всей компании.

В настоящее время рыночная капитализация Intel составляет 107,26 млрд долларов, что чуть ли не вдвое меньше оценки стоимости самой Qualcomm в 176 млрд долларов. Потенциальное приобретение превысит 69 млрд долларов, которые Broadcom заплатила за покупку VMware в ноябре 2023 года, и 75,4 млрд долларов, которые Microsoft заплатила за Activision Blizzard.

Опасения Qualcomm по поводу возможного внимания со стороны регулирующих органов имеют под собой реальную возможность. Например, в 2022 году Nvidia отказалась от приобретения компании Arm за 40 миллиардов долларов, о котором она первоначально объявила в 2020 году. Позже Nvidia заявила, что пристальное внимание регуляторов к сделке стало причиной отказа от такого шага.