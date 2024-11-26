Компания Xiaomi похоже серьезно настроена на выпуск собственного мобильного процессора в ближайшей перспективе

Ходят слухи, что компания Xiaomi работает над собственным чипсетом, который будет использоваться в следующем поколении смартфонов. Обычно смартфоны практически всех производителей используют процессоры Qualcomm или MediaTek, но в 2025 году на рынке может появиться новый крупный игрок.

На данный момент флагманские чипсеты Snapdragon 8 Elite от Qualcomm и Dimensity 9400 от MediaTek являются самыми мощными мобильными процессорами, построенными на базе 3 нм техпроцесса, которые используются в новых и будут устанавливаться в будущие смартфоны премиум-класса. Xiaomi также входит в число брендов, которые обращаются к этим двум производителям чипсетов для своих устройств. Но теперь есть высокая вероятность, что устройства Xiaomi будут оснащены собственными чипсетами, которые также должны производиться по 3-нм производственным нормам.

Согласно сообщению ресурса DigiTimes со ссылкой на WCCFTech.com, китайский технологический гигант планирует анонсировать свой собственный чипсет уже в следующем году. К сожалению, точный период выпуска в 2025 году пока неизвестен. Тем не менее он предлагает ожидаемые сроки запуска. Учитывая, что это чип на основе 3-нм техпроцесса, можно ожидать, что это будет высокопроизводительный процессор, который будет работать на флагманском смартфоне. С запуском Xiaomi 15 со Snapdragon 8 Elite есть вероятность, что этот самостоятельно разработанный процессор может впервые появиться в составе линейки Xiaomi 16.

Стоит отметить, что это не первое упоминание о готовящейся к выходу собственной однокристальной системе Xiaomi, так как ещё около трех месяцев назад в сети появилась данная информация. Xiaomi не только может стать более самостоятельной, но также может даже стать поставщиком для других китайских компаний, которые сталкиваются или могут столкнуться с торговыми запретами со стороны западных стран. Отличным примером таких ограничений является Huawei, которая была отрезана от своего основного поставщика чипов TSMC. Это означает, что другие китайские компании также могут находиться в потенциальной опасности.

Как бы то ни было, на данный момент это все еще только предположения, поэтому пока воспринимать стоит эту новость с долей недоверия и ждать новой информации от официальных представителей Xiaomi.