Предполагается, что Realme Neo 7 получит аккумулятор емкостью 7000 мАч и набирает в тесте AnTuTu 2.4 миллиона баллов

Компания Realme подтвердила, что ее серия «GT Neo» теперь будет отделена, отказавшись от "GT" в названии. Серия GT будет включать высококлассные модели компании. В то время как серия Neo будет сосредоточена на производительных смартфонах среднего уровня.

Ранее в тети появилась информация о новом смартфоне Realme, проходящем сертификацию в Китае. Ожидалось, что этим телефоном будет Realme GT Neo 7. Однако вполне вероятно, что компания вместо этого назовет новинку Realme Neo 7.

Новая утечка от авторитетного инсайдера Digital Chat Station раскрывает тест устройства Realme Neo 7 на платформе AnTuTu. Тест AnTuTu показывает, что смартфон работает на процессоре Dimensity 9300 Plus. Это разогнанная версия флагманского чипсета Dimensity 9300 предыдущего поколения.

Инсайдер сообщает, что смартфон набрал более 2,4 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu. Для сравнения, флагман OnePlus 13, оснащенный новейшим Snapdragon 8 Elite набрал 2,9 миллиона баллов в рейтинге производительности флагманов AnTuTu за октябрь 2024 года. Таким образом, оценка в более чем 2,4 миллиона баллов для устройства среднего класса весьма впечатляет.

Кроме того, утечка показывает, что смартфон будет оснащен большой батареей емкостью 7000 мАч. Вероятно, что компания будет использовать новую технологию высокоплотной кремниевой анодной батареи для достижения большой емкости. Напомню, Realme GT Neo 6 был выпущен в мае с процессором Snapdragon 8s Gen 3 и батареей емкостью 5500 мАч.

В настоящее время точная дата выпуска смартфона не раскрывается. Однако официальный постер подтверждает, что Realme Neo 7 будет запущен в декабре.