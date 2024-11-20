Новая версия Unreal Engine 5.5 получила новую функцию освещения MegaLights

После Unity, Unreal Engine является следующим по популярности среди игровых движков. Теперь Epic обновила свой текущий Unreal Engine 5 до версии 5.5, которая приносит многочисленные улучшения. Есть важные новые оптимизации, особенно в областях создания анимации, разработки мобильных игр и виртуального производства. Однако наиболее захватывающей является новая функция под названием MegaLights, которую Epic называет Nanite for lighting.

Sequencer, нелинейный редактор анимации, получил многочисленные улучшения рабочего процесса, включая более быстрый доступ к свойствам и обновленную функцию фильтрации. Кроме того, в Unreal Engine версии 5.5 в Sequencer теперь доступны неразрушающие слои анимации. Еще одна захватывающая новая функция — возможность создавать мультяшные контактные деформации и сжимающие или растягивающие движения в Control Rig и применять их непосредственно в Sequencer.

С обновлением до Unreal Engine 5.5 MetaHuman Animator теперь может автоматически генерировать реалистичные лицевые анимации из аудиофайлов. Версия Unreal Engine 5.5 предлагает удобный инструмент для тех, кому часто нужно настраивать игровые объекты во время выполнения Mutable Character Adjustment System. Она позволяет динамически настраивать текстуры и материалы моделей, таких как персонажи, оружие или животные.

Пользователи также получат выгоду от многочисленных изменений в области рендеринга с обновлением до версии 5.5. Например, система освещения в реальном времени Lumen теперь может работать на частоте 60 Гц, если оборудование ее поддерживает. Однако самой интересной функцией Unreal Engine 5.5 является MegaLights, которая позволяет оснащать игровую сцену сотнями динамических источников света, включая тени от них, практически без ограничений. Недаром Epic называет функцию MegaLights как Nanite for lighting, хотя эта функция все еще описывается компанией в качестве как экспериментальной.