По данному показателю будущая консоль обойдет даже Asus ROG Ally X

Прошло несколько месяцев с тех пор, как MSI в последний раз рассуждала о перспективе выпуска своего нового игрового карманного компьютера второго поколения. Напомню, что компания представила Claw 8 AI+ с процессорами Intel Lunar Lake на мероприятии Computex 2024 в июне. После этого она продемонстрировала то же устройство на прошедшем в сентябре мероприятии IFA 2024, где опубликовала следующее заявление:

"На IFA 2024 MSI также предоставит дополнительную информацию о Claw 8 AI+. Новый игровой карманный компьютер на базе ОС Windows 11 расширит ассортимент серии Claw в начале 2025 года. Claw 8 AI+ оснащен новым процессором Intel Core Ultra Series 2 и обеспечивает значительно более высокую производительность искусственного интеллекта".

В конечном счете, MSI не подтвердила конкретную дату запуска новой консоли. Аналогичным образом, она ни слова не сказала о спецификациях, оставив этот аспект на откуп различным предположениям. Теперь мероприятие CES предложила несколько идей не только о том, когда Claw 8 AI+ официально дебютирует, но и о его улучшенной емкости аккумулятора.

С одной стороны, Claw 8 AI+ является лауреатом премии CES 2025 Innovation Award. Следовательно, похоже, что анонс устройства в январе 2025 года не за горами, хотя вряд ли это совпадет с официальным запуском устройства. С другой стороны, CES показала, что Claw 8 AI+ будет использовать 8-дюймовый дисплей и аккумулятор на 82 Вт·ч, что на 2 Вт·ч больше, чем даже аккумулятор внутри консоли ROG Ally X.

Стоит отметить, что MSI в настоящее время использует аккумулятор на 53 Вт·ч в существующей консоли MSI Claw. Возможно, этот аккумулятор емкостью 82 Вт·ч позволит грядущему карманному игровому устройству Claw 8 AI+ обеспечить пользователям более 4 часов игрового времени в играх класса AAA. Однако, как всегда, необходимо дождаться независимого тестирования ещё не вышедшего устройства, прежде чем делать какие-либо выводы.