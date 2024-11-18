Компания Oppo выпустила на мировой рынок смартфон Reno 12F Harry Potter Special Edition. Первой страной, получившей новинку, стала Перу.
Reno 12F 5G Harry Potter Special Edition отличается уникальным дизайном и тематической упаковкой. Коробка напоминает книгу заклинаний, а телефон поставляется с рядом аксессуаров, включая стилус в виде волшебной палочки, защитный чехол, брелок в виде Золотого снитча и штифт для извлечения SIM-карты в форме Даров смерти. Поклонники также найдут письмо о зачислении в Хогвартс и гравировку эмблемы Хогвартса на задней панели устройства, что делает смартфон предметом коллекционирования.
Это специальное издание сохраняет все основные характеристики оригинального Reno 12F 5G. Смартфон включает в себя систему из трех камер с основным объективом разрешением 50 МП, сверхширокоугольным объективом на 8 МП и датчиком глубины на 2 МП для резких и детализированных фотографий. Фронтальная камера представлена объективом разрешением 32 МП.
Телефон работает на базе однокристальной системы Dimensity 6300 от Mediatek с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ. Смартфон может похвастаться 6,67-дюймовым дисплеем разрешением Full HD (2400x1080 пикселей), обеспечивающим четкие и яркие визуальные эффекты.
Автономность телефона основывается на аккумуляторной батарее емкостью 5000 мАч, поддерживающей быструю зарядку Oppo SUPERVOOC мощностью 45 Вт. Дополнительные функции включают AI Eraser для редактирования фотографий и AI Studio для профессиональных портретов.
Oppo Reno 12F Harry Potter Edition стоит около 420 долларов США. Он предлагает хорошее сочетание производительности и функциональности, что делает его привлекательным вариантом для поклонников Гарри Поттера.
Кроме того, Oppo готовит выход серии Reno 13 25 ноября в Китае вместе с планшетом Pad 3 и наушниками Enco R3 Pro TWS. Характеристики Reno 13 Pro появились на Geekbench, а предварительные заказы на эту серию уже открыты.