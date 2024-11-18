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Oppo выпустила смартфон Reno 12F Harry Potter Edition
Новинка получила уникальный дизайн в стиле Вселенной Гарри Поттера, но представляет собой устройство начального среднего уровня.

 Компания Oppo выпустила на мировой рынок смартфон Reno 12F Harry Potter Special Edition. Первой страной, получившей новинку, стала Перу.

 Reno 12F 5G Harry Potter Special Edition отличается уникальным дизайном и тематической упаковкой. Коробка напоминает книгу заклинаний, а телефон поставляется с рядом аксессуаров, включая стилус в виде волшебной палочки, защитный чехол, брелок в виде Золотого снитча и штифт для извлечения SIM-карты в форме Даров смерти. Поклонники также найдут письмо о зачислении в Хогвартс и гравировку эмблемы Хогвартса на задней панели устройства, что делает смартфон предметом коллекционирования.

 Это специальное издание сохраняет все основные характеристики оригинального Reno 12F 5G. Смартфон включает в себя систему из трех камер с основным объективом разрешением 50 МП, сверхширокоугольным объективом на 8 МП и датчиком глубины на 2 МП для резких и детализированных фотографий. Фронтальная камера представлена объективом разрешением 32 МП.

 Телефон работает на базе однокристальной системы Dimensity 6300 от Mediatek с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ. Смартфон может похвастаться 6,67-дюймовым дисплеем разрешением Full HD (2400x1080 пикселей), обеспечивающим четкие и яркие визуальные эффекты.

 Автономность телефона основывается на аккумуляторной батарее емкостью 5000 мАч, поддерживающей быструю зарядку Oppo SUPERVOOC мощностью 45 Вт. Дополнительные функции включают AI Eraser для редактирования фотографий и AI Studio для профессиональных портретов.

 Oppo Reno 12F Harry Potter Edition стоит около 420 долларов США. Он предлагает хорошее сочетание производительности и функциональности, что делает его привлекательным вариантом для поклонников Гарри Поттера.

 Кроме того, Oppo готовит выход серии Reno 13 25 ноября в Китае вместе с планшетом Pad 3 и наушниками Enco R3 Pro TWS. Характеристики Reno 13 Pro появились на Geekbench, а предварительные заказы на эту серию уже открыты.

#смартфоны #oppo #mediatek #смартфоны oppo #гарри поттер #dimensity 6300 #harry potter #harry potter edition #oppo reno 12f
Источник: gizmochina.com
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