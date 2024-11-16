Также Valve выпустила новое обновление игры, которое приносит некоторые визуальные улучшения, поддержку геймпадов, широкоугольных мониторов и другие изменения

Компания Valve отмечает 20-летие Half-Life 2 масштабным обновлением, временной бесплатной раздачей полной игры и комплектом, включающим два эпизодических дополнения и новые комментарии разработчиков. Кроме того, двухчасовой документальный фильм на YouTube проливает свет на отмененный третий эпизод, раскрывая новые подробности для фанатов.

Итак, если вы являетесь одним из немногих пользователей Steam, у которых до сих пор нет Half-Life 2, сейчас у вас есть шанс добавить этот шедевр-шутер от первого лица в свою библиотеку навсегда и бесплатно до 18 ноября. Комплект также включает оба последующих эпизода, а также игру обновили в честь ее 20-летия.

Патч не перерабатывает графику игры в той степени, в какой это делает предстоящий мод RTX Remix, но он приносит десятки исправлений ошибок, незначительных улучшений и новых функций.

Недавно добавленная поддержка Steam Workshop упрощает игрокам поиск и установку бесчисленных модов, созданных для Half-Life 2 за эти годы. Игроки теперь могут выбрать главу Lost Coast непосредственно из главного меню игры, а функция комментариев разработчиков, ранее представленная в эпизодических расширениях, теперь интегрирована в базовую игру с тремя с половиной часами нового звука.

Обновление также пересматривает визуальные элементы, такие как освещение, трава, эффекты HDR и дальность прорисовки. Кроме того, меню и HUD добавляют поддержку различных сверхшироких соотношений сторон и конфигураций геймпада. Для тех, кто хочет окунуться в оригинальную атмосферу, игроки могут переключаться на освещение и эффекты из оригинального релиза игры 2004 года.

Тем временем Valve опубликовала на YouTube часы архивных кадров, описывающих разработку Half-Life 2 и ее эпизодов. Среди затронутых тем отмененный Episode 3, вероятно, будет самым интригующим для фанатов. Документальный фильм предоставляет первые официальные подробности о дополнении за многие годы.

С помощью новых кадров и концепт-арта Valve раскрывает, что Episode3 в основном происходит в Арктике и включает ледяную пушку. Разработчики признались, что могли бы легко выпустить Episode 3, но в итоге не сделали этого из-за отсутствия свежих идей, которые могли бы соответствовать стандартам качества компании. Однако группа фанатов в настоящее время разрабатывает бесплатную кампанию, вдохновленную черновиком сюжета Episode 3, который автор серии Марк Лэйдлоу опубликовал в 2017 году.

Другие новые видео включают демонстрации с Siggraph 2000, E3 2002 и E3 2003. Valve также анонсировала расширенное переиздание Raising the Bar, книги, документирующей разработку Half-Life 2, которая не издавалась с 2004 года. Второе издание включает недавно обнаруженные концепт-арты из трех эпизодов.

Кроме того, в рамках празднования юбилея игры, Nvidia присоединилась к данному событию, представив специальную видеокарту GeForce RTX 4080 Super в стиле Half-Life 2. Этот графический ускоритель разработан для демонстрации предстоящего мода RTX Remix, который добавит в игру трассировку пути в реальном времени и обновленные текстуры. Поклонники могут принять участие в конкурсе на сайте Nvidia, чтобы выиграть карту, а предстоящий мод теперь получил свою собственную страницу в Steam.