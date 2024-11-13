Использование технологии DLSS позволяет повысить производительность в игре более чем в два раза.

Сегодня в сети появились официальные и полные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl для ПК, которые немного отличаются от представленных ранее.

Для удовлетворения минимальных требований игрокам понадобится видеокарта GeForce GTX 1060, Radeon RX 580 или Arc A750, чтобы испытать Stalker 2 в разрешении 1080p с 30 кадрами в секунду. Однако это может показаться недостаточным, если пользователи предпочитают более высокие показатели производительности. Геймерам на ПК следует рассмотреть возможность обновления, чтобы получить минимум 60 FPS, для чего потребуется видеокарты уровня RTX 2070 SUPER, RTX 4060 или Radeon RX 5700 XT. Интересно, что графические процессоры Intel Arc отсутствуют на данном уровне производительности.

Рекомендуемые настройки для высококачественных визуальных эффектов, нацеленных на разрешение 1440p при 60 FPS, требуют уже видеокарты RTX 3070 Ti, RTX 4070 или Radeon RX 6800 XT. Для этой конфигурации также потребуется уже не менее 32 ГБ оперативной памяти, в то время как для двух предыдущих конфигураций достаточно будет 16 ГБ.

Для эпического уровня настроек в Stalker 2 игрокам придется раскошелиться на высокопроизводительные видеокарты RTX 4080 или RX 7900 XTX, которые должны обеспечивать в разрешении 4K частоту 60 к/с.

NVIDIA подтвердила, что игра будет поддерживать технологию DLSS 3, а также функции Super Resolution и Frame Generation. AMD также подтверждает поддержку FSR 3.1, которая позволяет масштабировать и генерировать кадры, хотя FSR FG может быть не обязательно включен.

Согласно тестам NVIDIA, текущий флагман компании RTX 4090 обеспечивает в среднем не менее 52,4 FPS без использования DLSS на максимальных настройках в 4K и до 123,9 FPS с включенным DLSS 3.

При более низких разрешениях, таких как 1440p и 1080p, игре должно хватить RTX 4060 Ti, при условии, что функция DLSS 3 включена. NVIDIA пока не предоставила бенчмарки для карт предыдущих поколений, таких как RTX 30 или RTX 20. Стоит обратить внимание, что представленные бенчмарки отражают максимальные настройки, а не средние конфигурации.

Напомню, что игра официально выходит 20 ноября.