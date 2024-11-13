Новый 49-дюймовый игровой QD-OLED монитор с частотой обновления 240 Гц, имеет время отклика GTG 0,03 мс и изогнутый дисплей с кривизной 1800R.

Компания MSI выпустила 49-дюймовый сверхширокоугольный изогнутый монитор MPG 491CQPX QD-OLED, предназначенный как для профессиональных, так и для обычных геймеров. Цена монитора пока не разглашается, но, согласно сообщениям, ожидается, что она составит около 1000 долларов.

MSI MPG 491CQPX оснащен 49-дюймовым изогнутым экраном с кривизной 1800R, обеспечивающим кинематографический обзор, который усиливает погружение в происходящее на дисплее. Он может похвастаться разрешением DualQHD (5120x1440 пикселей), обеспечивающим яркие и четкие визуальные эффекты.

Монитор оснащен панелью Samsung QD-OLED, которая передает реалистичные цвета, 98% цветового охвата Adobe RGB, 99% цветового охвата DCI-P3 и 146% цветового охвата sRGB. С пиковой яркостью до 1000 нит в режиме HDR монитор поддерживает VESA DisplayHDR True Black 400, обеспечивая глубокий черный цвет и поразительные контрасты, необходимые для HDR-контента.

Новинка поддерживает частоту обновления 240 Гц и временя отклика GTG 0,03 мс, что делает его идеальным выбором для динамичных игр. MSI MPG 491CQPX также оснащен функцией Adaptive Sync, которая синхронизируется с графическим процессором для предотвращения разрывов изображения.

Для дополнительной защиты MSI использует OLED Care 2.0 с технологиями Pixel Shift, Panel Protect и Static Screen Detection, чтобы минимизировать риск выгорания и продлить срок службы панели.

Что касается возможностей подключения, монитор оснащен одним портом DisplayPort 1.4a, двумя портами HDMI 2.1 и портом USB Type-C с поддержкой 98 Вт Power Delivery, что обеспечивает универсальность для подключения нескольких устройств. Он также оснащен разъемом для наушников.

Монитор также позволяет подстроить положение дисплея под любого пользователя благодаря регулировке наклона от -5° до 20°, повороту на 30° влево и вправо и регулировки высоты до 100 мм. Он совместим с креплениями VESA 100x100 мм и для удобства использования оснащен 5-позиционным джойстиком-навигатором, расположенным в нижней центральной части задней панели.