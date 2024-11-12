Новинка ограниченной серии поступит в продажу 18 ноября по цене 679 долларов

Сегодня компания Valve объявила, что на следующей неделе она наконец выпустит специальную ограниченную версию портативной игровой консоли Steam Deck OLED в белом и сером цветах.

Новая Steam Deck OLED: Limited Edition White поступит в продажу по всему миру 18 ноября 2024 года по цене 679 долларов США, что на 30 долларов США превышает цену стандартной черной версии.

Помимо новых цветов, предстоящая лимитка Steam Deck имеет те же характеристики, что и стандартная модель OLED, поэтому потенциальным обладателям не следует ждать никаких улучшений в плане производительности.

Однако те счастливчики, которым удастся приобрести одно из белых устройств Steam Deck, также получат эксклюзивный белый чехол для переноски консоли и аналогичную по цвету салфетку из микрофибры, которая вряд ли останется белой при активной эксплуатации игрового устройства.

Valve заявляет, что равномерно распределила имеющиеся запасы белой Steam Deck. Как только консоли будут распроданы, то они больше производиться не будут. Тот факт, что это ограниченный тираж, означает практически мгновенное коллекционное значение новинки. Вполне вероятно, что она сразу вырастит в цене и будет продаваться на вторичном рынке на много дороже стандартной версии.

Чтобы оградить пользователей от спекулянтов, Valve ограничила продажи одной единицей на аккаунт. Более того, не со всех аккаунтов получится приобрести консоль, а лишь с тех, с которых были совершены покупки в Steam до ноября 2024 года и имеют хорошую репутацию.

Если говорить о том, почему Valve выпускает этот вариант, то компания заявляет, что в прошлом году она выпустила дымчатую полупрозрачную ограниченную серию Steam Deck OLED в качестве эксперимента, для оценки интереса пользователей к альтернативным цветовым решениям. Поскольку она оказалась популярной, Valve решила пойти на очередной такой шаг. Таким образом, хотя после этой больше не будет белых консолей Steam, в будущем могут появиться другие цветовые решения.

Напомню, что по техническим характеристикам консоль уже не является лидером, но предлагает довольно неплохой игровой опыт. Steam Deck OLED включают 7,4-дюймовый HDR дисплей с разрешением 1280 x 800 пикселей, 16 ГБ памяти LPDDR5 и гибридный четырехъядерный процессор AMD на архитектуре Zen 2 и графический процессор на базе архитектуры RDNA 2 с 8 вычислительными блоками.