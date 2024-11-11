Такая конструкция ноутбука является крайне редкой в настоящее время, когда все производители стремятся сделать тонкий и легкий, но в тоже время мощный ноутбук в одноплатном оформлении

Игровой ноутбук Firebat 16 Air будет оснащен материнской платой с гибридным процессором, памятью и системой хранения, а также отдельным дискретным графическим процессором. В данном случае ноутбук оснащен процессором Ryzen 7 8845HS в паре с дискретным графическим процессором GeForce RTX 4060. Эта комбинация обеспечивает суммарную мощность до 170 Вт мощности (90 Вт для ЦП и 140 Вт для ГП).

За последнее десятилетие мы стали свидетелями постепенного отход от графических процессоров в форм-факторе MXM в пользу более тонких, простых в производстве моделей графических процессоров и центрального процессора, предварительно распаянных на печатной плате. Это упростило конструкцию, снизило затраты на производство ноутбуков, однако, такой подход поставил крест на возможности модернизации какого-либо компонента системы.

Возможно, новый дизайн от Tongfan вернет часть забытой функциональности, поскольку новое шасси показывает дискретную видеокарту на отдельной плате, подключенную через какой-то разъем. Эта конструкция платы называется GX 2.0 Modular design. Основная плата по-прежнему включает встроенный процессор, оперативную память, накопитель и сетевые возможности, в то время как дополнительная плата выделена для видеокарты. Также стоит отметить, что эта карта имеет разъемы дисплея, поэтому работает в обход iGPU.

Интересно, что ноутбук, как говорят, имеет довольно тонкий корпус 18 мм, но масса в 1,98 кг уже не позволяет его отнести к ультрабукам. Сделать ноутбуки тоньше и легче было основной причиной для создания одноплатных конструкций. Новая система показывает, что видеокарта в виде отдельной платы все еще имеет определенный смысл, но мы возвращение форм-фактора MXM станет массовым.

Ноутбук Firebat Air 16 уже продается по цене 5599 юаней, что составляет около 780 долларов США с налогами в рамках промоакции производителя.