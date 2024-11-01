Маршрутизатор BE3600 Pro поддерживает технологию MLO, высокий уровень безопасности систему HyperOS и функции умного дома.

Xiaomi выпустила свое очередное устройство для экосистемы умного дома - Xiaomi Whole-Home Router BE3600 Pro.

Маршрутизатор стоит 349 юаней (49 долларов США) и уже доступен на JD.com. Он предлагает широкое покрытие по протоколу Wi-Fi 7, высокоскоростную передачу данных и взаимодействие с интеллектуальными устройствами. BE3600 Pro оснащен четырехъядерным процессором Qualcomm с тактовой частотой 1,1 ГГц, что обеспечивает прирост вычислительной мощности на 120% по сравнению с предыдущими моделями. Этот маршрутизатор включает в себя технологию Wi-Fi 7, устанавливающую новый стандарт беспроводного подключения, и может обеспечивать скорость до 3600 Мбит/с.

Он поддерживает как диапазоны частот 2,4 ГГц, так и 5 ГГц, используя агрегацию Multi-Link Operation (MLO) для обеспечения стабильного высокоскоростного соединения по всему дому. Новинка оснащена адаптивным портом WAN/LAN 2.5G, который обеспечивает пропускную способность до 2000 Мбит/с, делая его идеальным для пользователей высокоскоростного Интернета. Кроме того, маршрутизатор включает три порта LAN 1G, что позволяет организовывать несколько проводных соединений.

Маршрутизатор охватывает покрытием площадь до 160 квадратных метров и включает четыре мощных усилителя, что позволяет сигналу проникать сквозь стены и поддерживать связь в сложных местах, таких как ванные комнаты и балконы. Он поддерживает до 256 устройств и использует технологию Mesh-сетей Xiaomi, которая позволяет пользователям подключать до 10 маршрутизаторов в одной сети, обеспечивая бесперебойное покрытие в больших или сложных помещениях.

Xiaomi BE3600 Pro предлагает поддержку Bluetooth Mesh, бесшовно интегрируя до 128 устройств Wi-Fi и 300 устройств Bluetooth в умную домашнюю систему. Маршрутизатор включает функцию NFC Tap-to-Connect, позволяющую устройствам Android мгновенно подключаться к сети. Кроме того, он поддерживает HyperOS Connect от Xiaomi, улучшая взаимодействие умного дома.

Маршрутизатор BE3600 Pro предлагает управление через приложение Mi Home или веб-интерфейс. Он включает в себя гостевые сетевые опции, шифрование данных, родительский контроль, встроенный брандмауэр и ускорение игр. Маршрутизатор имеет дизайн без антенн с эффективным рассеиванием тепла через вентиляционное отверстие, радиаторы и гальваническое покрытие для долговечной работы.