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Процессоры Intel серии N получат незначительное повышение тактовой частоты
Новые чипы получат на 100 МГц большую частоту и в два раза больше ядер, но на старой архитектуре

 Прошло уже достаточно времени, как компания Intel приняла решение отказаться от своих популярнейших и основных в прошлом процессоров под брендами Celeron и Pentium, объединив их в одно целое под названием Intel Processor. Напомню тем кто забыл и открою тем, кто не знал, что данные процессоры предназначены для тонких и легких ноутбуков, а также мини-ПК с безвентиляторными системами мощностью 6/7 Вт. Согласно информации инсайдера momomo_us, Intel планирует обновить свой модельный ряд процессоров серии N, но они получат не новейшую архитектуру Arrow lake или lunar lake, а будут основаны на кристаллах Alder Lake.

 В серии Alder Lake-N компания Intel представила в прошлом году несколько процессоров исключительно с использованием энергоэффективных ядер. Теперь, как утверждается, Intel собирается обновить свою линейку и вся она также будет использовать архитектуру Alder Lake. Это не совсем то, чего ожидали пользователи, желавшие получить маломощные процессоры для мини систем, но на базе новейшей архитектуры Arrow Lake с энергопотреблением менее 10 Вт, но, похоже, этого не случится, по крайней мере в настоящее время.

 Итак, взглянем на спецификации новых процессоров Intel серии N. Новые чипы работают на частоте, немного превышающей тактовую частоту своих предшественников. Конфигурация кэш-памяти (по крайней мере, кэша L3) не претерпела изменений и включает 6 МБ для каждого процессора. Процессоры серии Core 3 N300 готовы предложить более высокую производительность, чем их аналоги серии N200, в основном из-за в двое большего количества ядер.

 Модель Core i3-N305 имеет максимальную мощность в режиме разгона 15 Вт, поэтому можно с уверенностью предположить, что Core 3 N355 может похвастаться схожими характеристиками. Но при удвоенной мощности пользователь получает лишь незначительное увеличение тактовой частоты на 100 МГц.

 Это довольно странно, но можно только представить себе эффективность, которую может обеспечить Skymont от Intel на таких процессорах. К сожалению, похоже, что упаковка и другие финансовые ограничения накладывают ограничения на Intel. С другой стороны, легким Chromebook, встраиваемым устройствам, NAS и другим маломощным системам не нужна высокая мощность.

 Тем комму нужны подобные процессоры необходимо подождать мероприятия CES 2025, когда Intel, как ожидается, представит свои xbgs Core Ultra 200U/H, Core 200U/H, Core Ultra 200S и, возможно, новые процессоры серии N.

#intel #процессоры #alder lake #процессоры intel #intel n250 #intel n350
Источник: tomshardware.com
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