AMD AGESA 1.2.0.2A обеспечивает оптимизацию для режимов Ryzen 9000X3D и Turbo

До выхода процессоров AMD новой серии Ryzen 9000X3D остается ещё 10 дней, но производители материнских плат не сидят на месте и усиленно готовятся к релизу. Именно для них и потенциальных обозревателей, которые вскоре будут тестировать новые процессоры, компания AMD совместно с самими производителями материнских плат выпустила очередные обновления BIOS с обновленной прошивкой AGESA.

Прошивка AGESA 1.2.0.2A является новой версией по сравнению с сентябрьским релизом под номером 1.2.0.2, который уже был стабильной и финальной прошивкой для материнских плат с чипсетом AMD X870. Похоже, что новая версия с буквой «A» в названии предназначена специально для процессоров с технологией 3D V-Cache и, как ожидается, принесет несколько интересных функций и улучшений.

Компания Gigabyte удивила всех, представив новую функцию X3D Turbo Mode, значительно повышающую производительность грядущих процессоров. Однако стоит отметить, что это не эксклюзивная функция Gigabyte, и теперь она также стала частью обновления BIOS от ASUS, как можно видеть выше. Согласно сообщению, новый режим отключает функцию SMT (гиперпоточность от AMD) и приносит оптимизацию CCD задержек, но подробности об этом пока не раскрываются.

Для процессоров, включающих две CCD матрицы, режим Turbo Mode также может заблокировать работу на одного CCD, аналогично функциональности процессоров линейки Ryzen 7000X3D. Также есть информация о повышении производительности процессора Ryzen 7 9700X, который имеет только один CCD без технологии 3D V-Cache, и показывает отличные улучшения производительности, например, на 4,8% в игре Forza Horizon 5:

Таким образом, владельцам новых плат рекомендуется дождаться официального релиза стабильной прошивки, чтобы насладиться повышенной производительностью процессоров как в повседневных задачах, так и в любимых играх.