Следующие процессоры Google Tensor не смогут конкурировать с текущими и будущими процессорами основных конкурентов.

Похоже, что компания Google готовится к тому, что её процессоры для смартфонов следующего поколения снова отстанут от конкурентов, по крайней мере, с точки зрения чистой производительности. Внутренняя утечка раскрыла прогнозируемые компанией бенчмарки для будущих чипов Tensor G5 и G6, которые, как ожидается, будут использоваться в смартфонах линеек Pixel 10 и Pixel 11 соответственно.

Согласно данным из надежного источника, на который ссылается Notebookcheck, собственные прогнозы Google показывают, как Tensor G5 и G6 будут конкурировать с флагманскими процессорами таких компаний, как Qualcomm, MediaTek и Apple. В публикации отмечается, что эти прогнозы учитывают ожидаемые улучшения производительности от Qualcomm, которая, как ожидается, представит новые ядра Nuvia со значительным повышением производительности.

Если говорить о конкретике, то ожидается, что Tensor G5, который должен дебютировать в смартфонах серии Pixel 10, как ожидается, обеспечит примерно на 30 процентов лучшую многопоточную производительность по сравнению с текущим Tensor G4. Это соответствует просочившимся спецификациям, показывающим, что G5 сохранит основное ядро X4, как и Tensor G4, при этом увеличивая количество ядер производительности с трех до пяти и обновляя их до более новых спецификаций Cortex-A725.

Ожидается, что производительность одного потока покажет лишь минимальный прирост, вероятно, из-за того, что Google придерживается конфигурации Cortex-X4 в качестве основного ядра.

Подобные перспективы есть и у Tensor G6, который должен стать основой линейки Pixel 11. По данным Notebookcheck, этот чип полностью откажется от ядер эффективности. Вместо этого он будет иметь конфигурацию ядер по формуле 1+6+1, состоящую из одного основного ядра Arm Cortex-X930, шести производительных ядер Cortex-A730 и одного ядра эффективности Cortex-A520.

Прогноз Google предполагает, что эта конфигурация обеспечит примерно 15-процентное улучшение производительности одного потока и 11-процентное увеличение производительности нескольких ядер по сравнению с G5. Однако даже при такой уникальной конфигурации процессора, Tensor G6, как ожидается, не превзойдет своих конкурентов по производительности.

Естественно, эти цифры являются всего лишь прогнозами, поэтому их следует воспринимать с долей скепсиса. Тем не менее они соответствуют истории развития процессоров Google Tensor, представляя довольно сдержанный прогноз для сторонников высокой производительности.

Новая информация подчеркивает знакомую тенденцию в мобильных процессорах, сохраняя лидерство за Apple, по пятам которой следуют Qualcomm и MediaTek.