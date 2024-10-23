Стоит правда отметить, что длительность поддержки в любом случае будет зависеть от производителя смартфонов

Qualcomm наконец представила свой новый флагманский мобильный процессор Snapdragon 8 Elite после многочисленных слухов и утечек. После анонса производители смартфонов начали друг за другом активнее рекламировать свои будущие устройства на базе Snapdragon 8 Elite, который является не только одним из самых быстрых чипов для Android, но и получит поддержку длительных обновлений ОС.

Производитель чипов представил Snapdragon 8 Elite с впечатляющими улучшениями в производительности ЦП, ГП и ИИ. Но это еще не все, Кристофер Патрик, старший вице-президент и генеральный менеджер Qualcomm, объявил, что Snapdragon 8 Elite без проблем сможет поддерживать 8 лет обновлений ОС Android. Компания создает новые способы для производителей расширить поддержку программного обеспечения. Поэтому Qualcomm и производители смартфонов могут работать вместе, чтобы предложить более длительную поддержку программного обеспечения для конечных пользователей.

Таким образом, те кто выкладывает большую сумму денег за премиальные телефоны и не планирует обновляться в ближайшее время, эти флагманские устройства могут стать идеальным выбором. Большая часть пользователей не обновляют свои гаджеты каждый год только ради новых функций программного обеспечения. Новая платформа Snapdragon выглядит весьма впечатляюще, поскольку большинство ключевых функций теперь либо только программные, либо основаны на ИИ. Стоит иметь в виду, что сама Qualcomm не обещает 8 лет обновлений ОС Android. Она просто создает возможность и аппаратную поддержку, чтобы помочь брендам предоставить своим клиентам более длительную поддержку ПО.

На данный момент большинство устройств получают 2 крупных обновления ОС Android, хотя всё больше устройств теперь получают 3 года поддержки. Samsung и Google пошли дальше всех и предлагают 7 лет поддержки ПО. В отличие от Google, флагманская линейка Samsung будет использовать Snapdragon 8 Elite, поэтому есть вероятность, что серия Galaxy S25 может получить заветные 8 лет обновлений ОС Android. Это будет означать, что у него самая длительная поддержка ПО среди всех смартфонов, превосходящая даже Apple, которая предлагает до 6 лет поддержки ПО.