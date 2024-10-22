Более простые модели: AMD Ryzen Z2 и Z2G будут использовать архитектуру RDNA и RDNA2 соответственно, но с тем же количеством вычислительных модулей

В следующем году компания AMD собирается выпустить новую серию гибридных процессоров (APU) для игровых портативных устройств следующего поколения. Серия под предполагаемым названием Ryzen Z2 должна прийти на смену моделям Ryzen Z1, которые используются в таких популярных консолях, как ROG Ally и Legion Go.

Чего не было известно, так это того, что AMD готовит не один APU Ryzen Z2, а целых четыре модели. Однако, как сообщается, одна из них уже была отменена. Согласно информации от инсайдера Golden Pig Upgrade, который первым поделился изменением названия и спецификациями Ryzen Al 300, серия Ryzen Z2 изначально планировалась состоять из четырех моделей.

Сообщается, что Ryzen Z2 Extreme X был отменен, модель, которая, как сообщалось, имела 16 вычислительных блоков на архитектуре RDNA3.5, то есть это те же характеристики, что и у Radeon 890M в полнофункциональном APU Strix Point. Вместо этого геймерам стоит ожидать Ryzen Z2 Extreme, который, как ожидается, будет иметь 12 вычислительных модулей, что, вероятно, подразумевает графику уровня Radeon 880M.

Согласно сообщению на Bilibili, AMD также выпустит Ryzen Z2 и Ryzen Z2G, которые, как ожидается, будут иметь те же 12 блоков. Разница между процессорами будет заключаться в спецификациях CPU и GPU.

Если предположить, что архитектура GPU определяет используемый AMD кристалл, у геймеров будут различные варианты с архитектурами RDNA3.5, RDNA3 и RDNA2. Последний, как ожидается, будет использоваться в Ryzen Z2G, который, скорее всего, будет использовать кристаллы Rembrandt с 8 ядрами Zen3+. Ryzen Z2, скорее всего, будет основан на кристалле Hawk Point APU, что означает графическую архитектуру RDNA3. Ниже можно посмотреть таблицу с предполагаемыми характеристиками для более простого восприятия информации.