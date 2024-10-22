Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
APU AMD Ryzen Z2 Extreme будет оснащен 12 вычислительными блоками на архитектуре RDNA3.5
Более простые модели: AMD Ryzen Z2 и Z2G будут использовать архитектуру RDNA и RDNA2 соответственно, но с тем же количеством вычислительных модулей

 В следующем году компания AMD собирается выпустить новую серию гибридных процессоров (APU) для игровых портативных устройств следующего поколения. Серия под предполагаемым названием Ryzen Z2 должна прийти на смену моделям Ryzen Z1, которые используются в таких популярных консолях, как ROG Ally и Legion Go.

 Чего не было известно, так это того, что AMD готовит не один APU Ryzen Z2, а целых четыре модели. Однако, как сообщается, одна из них уже была отменена. Согласно информации от инсайдера Golden Pig Upgrade, который первым поделился изменением названия и спецификациями Ryzen Al 300, серия Ryzen Z2 изначально планировалась состоять из четырех моделей.

 Сообщается, что Ryzen Z2 Extreme X был отменен, модель, которая, как сообщалось, имела 16 вычислительных блоков на архитектуре RDNA3.5, то есть это те же характеристики, что и у Radeon 890M в полнофункциональном APU Strix Point. Вместо этого геймерам стоит ожидать Ryzen Z2 Extreme, который, как ожидается, будет иметь 12 вычислительных модулей, что, вероятно, подразумевает графику уровня Radeon 880M.

 Согласно сообщению на Bilibili, AMD также выпустит Ryzen Z2 и Ryzen Z2G, которые, как ожидается, будут иметь те же 12 блоков. Разница между процессорами будет заключаться в спецификациях CPU и GPU.

 Если предположить, что архитектура GPU определяет используемый AMD кристалл, у геймеров будут различные варианты с архитектурами RDNA3.5, RDNA3 и RDNA2. Последний, как ожидается, будет использоваться в Ryzen Z2G, который, скорее всего, будет использовать кристаллы Rembrandt с 8 ядрами Zen3+. Ryzen Z2, скорее всего, будет основан на кристалле Hawk Point APU, что означает графическую архитектуру RDNA3. Ниже можно посмотреть таблицу с предполагаемыми характеристиками для более простого восприятия информации.

#процессоры #apu #процессоры amd #apu amd #ryzen z1 #rdna 3.5 #radeon 890m #ryzen z2 extreme #ryzen z2
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
ASUS опубликовала обзор кристаллов процессора Intel Core Ultra 9 285K
Bloober Team раскрыла системные требования для своей новой игры Cronos: The New Dawn
Snapdragon 8 Elite поддерживает новые модули памяти LPDDR5X от Micron со скоростью 9,6 Гбит/с
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят мост через Севастопольскую бухту
1
Том Холланд снимается в крупном проекте киновселенной Marvel перед «Человеком-пауком 4»
+
Вся серия Galaxy S25 станет тоньше предшественников, а дизайн претерпит изменения
1
Google ограничит приложениям доступ ко всем фото и видео на смартфоне: разработчикам придётся использовать Android Photo Picker
2
Платформа AM4 остаётся актуальной: AMD выпустит ещё три процессора
1
В демоверсии Warframe 1999 от Digital Extremes протестировано 14 графических процессоров
+
Роскосмос обнаружил 20 неопознанных объектов у спутника Intelsat-33e
+
China Shipbuilding представила контейнеровоз с рекордно большим баком для СПГ
1
Apple: Мы отстаем от конкурентов на 2 года
3
Три четверти европейцев не возражают против использования ИИ полицией и военными
+
Российская армия освободила большую часть центрального района города Горняк
+
В Дубае появится небоскреб шириной в одну квартиру
+
AMD анонсировала игровой процессор Zen 5 X3D и снизила цены на обычные Zen 5 перед праздниками
3
Рецензент прошел Dragon Age: The Veilguard за 67 часов
+
Россия начинает экспорт дронов-камикадзе «КУБ-Э»
+
Буклет GIGABYTE раскрыл подготовку материнской платы Z890 AORUS TACHYON ICE CAMM2
+
Liebherr запускает испытания фронтального погрузчика, работающего на водороде
+
Представлен российский электромобиль «Е-каррус» по цене ниже 1 миллиона рублей
1
В ночь на 21 октября ВКС России вновь отработали по объектам в тылу украинской армии
+
Xiaomi 15 получит 6,36-дюймовый плоский OLED экран с разрешением 1,2K и 16 ГБ оперативной памяти
1

Популярные статьи

Самые ожидаемые игры 2025 года
11
Пять ошибок советского автопрома - самые неудачные грузовики СССР
14
Итоги гоночного уик-энда 19-20 октября
1
Как запускать старые игры на современных ПК с Windows 10 или Windows 11
16
Почему розетки по всему миру такие разные - история и причины разнообразия стандартов
1
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
175
Тотальное доминирование PlayStation 5 над Xbox series X в 2020-2024 годах — рассказываю на примерах
7
Высокогорные ветры и магнитные аномалии - почему самолёты не летают над Тибетом и Антарктидой
17
Тестирование восстановленной и восставшей из мертвых Geforce 8600 GT
50
Почему графика в играх почти не улучшается, а геймерам приходится покупать дорогие видеокарты
22

Сейчас обсуждают

oyadl
00:38
как-то подцепил ротавирусную инфекцию, срал поносом каждые 15 минут в течении 5 дней. есть не хотелось совсем, только пил растворы регидрона и полисорба. похудел на 8 кг.
Личный опыт лечебного голодания — 72 часа только на воде
4pokalin
00:31
Грузины поняли, что второй раз их не простят, видно мозги заработали когда запахло жареным. В случае войны их жалеть как укропов ни кто бы не стал.
Поставки мониторов OLED в этом году показали рост на 181%
Аглямов
00:28
Что плохого в кредитах и сколько там бомжей?
Почему графика в играх почти не улучшается, а геймерам приходится покупать дорогие видеокарты
Dzhereli
00:24
Иди бухни боевой петух. Я про то что из 100 человек выжило 10 то ни о ка их 70% процентах не может быть и речи. Из сначала отхерачат, а потом вдруг "решили пойти на сторону России"
ISW: 70 процентов украинских пленных не хотят возвращаться на Украину
oyadl
00:24
сцуко, полкомпьютера снаружи... компактный мля
Возрождение проекта ChiArdumeg - подключаем сенсорный модуль и готовим прошивку
Кантемир Агузаров
00:14
Нихуя там кирпич, две такие в руки пошел подход делать на бицепс.
Опубликовано видео с тестированием первой сошедшей с конвейера GeForce RTX 5090
Dmitri Malamud
00:08
Если Европа и вымрет, то не из-за чайлд фри и гомосеков, а из-за наплыва исламистов и левацких правительств.
Гендиректор BMW: европейский запрет на автомобили с двигателем внутреннего сгорания «нереалистичен»
Холден Колфилд
00:06
Альфонс какои то))
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
vl
00:06
Всё нормально с младшей моделью, если учитывать, что это на самом деле 4050, а не 4060, тогда всё встаёт на свои места и прирост между поколениями видеокарт никуда не делся, с 39 кадров с секунду до 6...
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Майкопское Честное
00:05
Ты знал, куда шел.
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем