Разница в производительности достигает почти двукратного значения

Предстоящий флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite от Qualcomm был замечен в тесте AnTuTu на невыпущенном пока смартфоне Realme GT 7 Pro перед его официальной презентацией на следующей неделе.

Тест, показанный на изображение от OnLeaks и Smartprix, сообщает нам, что Snapdragon 8 Elite превосходит чип Apple A18 Bionic, установленный в iPhone 16 Pro Max.

Realme GT 7 Pro, который должен выйти в конце этого месяца в Китае, набрал впечатляющие 3 025 991 балл в AnTuTu, что почти вдвое больше 1 651 728 баллов у A18 Pro от Apple. Эти результаты близки к MediaTek Dimensity 9400, который набрал около 3 007 853 баллов в том же тесте.

Помимо AnTuTu, ранние утечки также предполагают высокую производительность в Geekbench для Snapdragon 8 Elite, о чем свидетельствуют результаты недавно представленного смартфона OnePlus 13 на базе того же чипсета. OnePlus 13 набрал 3216 и 10051 балл в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench 6 соответственно.

Между тем, Apple A18 Pro обходит Snapdragon 8 Elite в одноядерном тесте Geekbench с 3358 баллами, но отстает в многоядерной производительности, набрав 8184 балла.

Ожидается, что Realem GT 7 Pro будет оснащен 6,78-дюймовым дисплеем BOE OLED с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1,5K и изогнутым экраном Micro Quad. Смартфон уже был одобрен на китайской платформе сертификации 3C со скоростью зарядки 120 Вт. Кроме того, в предыдущем сообщении предполагается, что смартфон будет иметь аккумулятор емкостью 6000 мАч.

Что касается камер, то, как сообщается, устройство будет иметь 50-мегапиксельную камеру с датчиком Sony IMX906, которая будет работать в паре с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельным телеобъективом с датчиком Sony IMX882. Последний, как говорят, обеспечивает 3-кратное оптическое увеличение, и, вероятно, также будет включать более высокое гибридное увеличение.