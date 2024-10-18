Гибридные процессоры AMD Ryzen AI 300 MAX будут относиться к линейке Strix Halo, получат значительное повышение графической производительности и могут быть анонсированы на CES 2025

Похоже, что новейшие драйверы чипсетов AMD уже доступны. Это стало известно благодаря утечке информации от инсайдера HXL. В примечаниях к выпуску упоминается поддержка линейки процессоров Ryzen AI 300 MAX. Эти данные были получены от ASUS, у которой уже есть последние драйверы, доступные для загрузки для ее серии материнских плат X670E. Таким образом подтверждается существование серии процессоров Ryzen AI 300 MAX, чьим предполагаемым кодовым названием является Strix Halo.

Strix Halo — это еще не выпущенная линейка гибридных процессоров от AMD. Топовая модель, как утверждается, содержит 16 ядер Zen 5 с частотой 5,8 ГГц и встроенную графику с 40 вычислительными блоками на базе архитектуры RDNA 3.5. Этот чип предназначен для рабочих станций и ноутбуков премиум-класса и, как ожидается, будет потреблять около 130 Вт энергии.

Предыдущая утечка дала нам некоторое представление о внутренностях этого чипа, основываясь на том, что Strix Halo содержит три чиплета: два CCD и один большой кристалл. Основной кристалл содержит массивный iGPU с 40 CU, тактовой частотой 3 ГГц, затмевающий по производительности дискретную RX 7600 XT, и 32 МБ кэша MALL (Memory Access at Last Level), который, ка предполагается, будет работать аналогично Infinity Cache и также может использоваться ядрами ЦП в качестве возможного кэша L4. Вокруг процессора находятся восемь модулей памяти LPPDR5X-8533, что, возможно, указывает на 256-битный интерфейс памяти в кристалле. Что касается ввода-вывода и расширения, то, по слухам, Strix Halo имеет четыре линии PCIe 5.0 и восемь линий PCIe 4.0, а также поддерживает два порта USB 4.0 и USB 3.2 Gen 2 каждый.

Чтобы удовлетворить требования Microsoft к ПК с искусственным интеллектом, AMD будет использовать свою архитектуру XDNA2 для NPU Strix Halo.

Strix Halo является амбициозным проектом AMD, который может сделать многие дискретные мобильные графические процессоры неактуальными. AMD уже добилась значительных успехов в сегменте встроенной графики со своими мобильными ускорителями Radeon 600/700/800M. Главным вопросом является цена, поскольку Strix Halo будет не только дороже в производстве, но также должна увеличиться стоимость упаковки.

Что касается времени выхода новых APU, то это событие стоит ожидать не ранее начала следующего года, возможно, официальный анонс серии Ryzen AI 300 MAX состоится на мероприятии CES 2025.