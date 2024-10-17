В серию входит три модели мощностью от 1000 до 1600 Вт

Asus представила обновленную флагманскую линейку блоков питания для ПК. Новая серия блоков питания Asus ROG Thor III имеет мощность 1000 Вт, 1200 Вт и даже 1600 Вт. Все они оснащены силовой электроникой GaN, совместимы со стандартом ATX 3.1 и оснащены так называемым датчиком напряжения GPU-First. Но самая привлекательная новая функция серии ROG Thor III — это новый магнитный OLED-дисплей.

Предыдущие блоки питания ROG Thor также оснащались OLED-дисплеем, но он был встроен под корпус блока питания. Это выглядело великолепно, но при установке блока питания вентилятором вниз, а не вверх, дисплей был направлен в сторону от традиционного расположения прозрачной боковой панели корпуса ПК. Теперь, благодаря уникальным качествам магнитного OLED-дисплея, привлекательную сборку можно будет проще реализовать.

Похоже, что сам дисплей не приобрел никакой другой функциональности в новом поколении блоков питания. Все, что он делает, это показывает потребляемую мощность в ваттах в реальном времени. Ожидается, что под местом крепления магнитного OLED-дисплея будут какие-то пружинные контакты. К сожалению, на данный момент страницы с продуктами для блоков питания Asus ROG Thor III недоступны для получения более полной информации.

Еще одна особенность этих ATX 3.1 совместимых блоков питания, на которую стоит обратить внимание — это измерение напряжения GPU-First с запатентованным интеллектуальным стабилизатором напряжения. Подробности этой функции немногочисленны, но Asus утверждает, что это означает более стабильную подачу питания на графический процессор. Компания даже заявляет, что питание графического процессора на 45% стабильнее с режимом измерения GPU-First.

Режим Turbo также присутствует в серии ROG Thor III. Возможно, он менее впечатляющий в действительности, чем предполагает его название. Режим Turbo представляет собой просто режим вентилятора, который обеспечивает более длительную отработку пиковой нагрузки. Другими словами, режим Turbo — это более быстрый режим вентилятора. Однако пока нет подробностей о том, как включить режим Turbo, является ли он автоматическим или насколько шумным является сам вентилятор с двумя шарикоподшипниками.

Силовая электроника GaN становится все более популярной на, и все чаще можно видеть, как производители компонентов ПК используют эту технологию в своих блоках питания для настольных ПК. Asus утверждает, что GaN-MOSFET внутри блоков питания ROG Thor III с технологией GaN могут обеспечить до 30% большую энергоэффективность, чем стандартные MOSFET. GaN-MOSFET могут обеспечить большую производительность при меньших физических размерах. Это означает, что компании, производящие ПК, могут обеспечить улучшенное охлаждение и воздушный поток в блоках питания ATX, даже с мощностью до 1600 Вт и более.

Силовая электроника GaN в блоках питания Asus ROG Thor III на самом деле не является новинкой для этого поколения. Например, они также присутствовали в модели ROG Thor 1600T. Однако технология GaN теперь будет использоваться во всей новой линейке ROG Thor III, а не только в топовом устройстве на 1600 Вт.

Как упоминалось выше, новые блоки питания Asus ROG Thor III выпускаются мощностью 1000 Вт, 1200 Вт и 1600 Вт. Топовая модель на 1600 Вт имеет сертификацию 80 PLUS Titanium, а две другие — 80 PLUS Platinum. Все они используют конденсаторы с низким ESR, оснащены радиаторами ROG и полностью алюминиевыми корпусами, имеют вентиляторы с двумя шарикоподшипниками, рассчитанные на 80 000 часов работы, и поставляются с набором модульных кабелей с гравировкой ROG.

На данный момент нет информации о ценах на новые блоки питания от Asus, но можно отметить, что, например, блок питания предыдущего поколения ROG Thor 1600T имел рекомендованную розничную цену 699 долларов. Также стоит упомянуть ещё один важный факт в пользу блоков питания, а именно наличие 10-летней гарантии.