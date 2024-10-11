Новинка выглядит как Camon 30S Pro и даже имеет несколько похожих функций, но между ними есть достаточно различий, которые оправдывают потерю суффикса Pro.

Похоже, компания Tecno не оставляет в покое серию Camon 30 и представила еще одну модель под названием Camon 30S. Новинка присоединилась к уже анонсированным моделям Camon 30, Camon 30 Premier 5G, Camon 30 5G, Camon 30 Pro 5G и Camon 30S Pro.

Camon 30S представляет собой более дешевую версию Camon 30S Pro и эта более низкая цена приводит к потере некоторых функций и снижению параметров в других областях.

Camon 30S имеет схожий дизайн со своим старшим собратом, но есть между ними достаточно различий, чтобы различать их друг от друга. Дисплей, защищенный стеклом Gorilla Glass, представляет собой тот же 6,78-дюймовый изогнутый FullHD+ AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит. В дисплее есть вырез, в котором размещается 13-мегапиксельная камера с двойной вспышкой.

На задней панели находится большой круглый модуль камеры с гравировкой ключевых функций, включающий 50-мегапиксельный датчик Sony IMX896 в паре с 2-мегапиксельной камерой глубины. Телефон сохраняет рейтинг защиты от пыли и воды IP53 и доступен в цветах Celestial Black, Dawn Gold и Nebula Violet, который меняется на темно-синий на открытом воздухе.

Tecno Camon 30S оснащен процессором MediaTek Helio G100, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ или 256 ГБ. Tecno сохранила емкость аккумулятора на уровне 5000 мАч, но в отличие от Camon 30S Pro, который имеет мощность проводной зарядки 45 Вт и беспроводной зарядки 20 Вт, Camon 30S заряжается с максимальной мощностью 33 Вт по проводу. Смартфон также имеет сканер отпечатков пальцев под дисплеем, NFC, стереодинамики, FM-радио и поддержку технологии Dolby Atmos.

Tecno поставляет Camon 30S с предустановленной системой Android 14 и несколькими функциями ИИ, такими как ластик объектов, генератор текста, генератор изображений и переводчик ИИ.

Tecno Camon 30S уже доступен для покупки в Пакистане по цене 59 999 PKR (около 216 долларов или 198 евро) за версию с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Версии 6/128 ГБ и 8/128 ГБ пока недоступны для покупки.