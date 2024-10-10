Ранее в сети уже появлялась утечка о смене названия грядущего чипсета, но тогда ему приписывалось название Snapdragon 8 Elite.

Шумиха, поднятая компанией Qualcomm вокруг своего предстоящего первого поколения мобильного процессора Oryon побудила известного инсайдера заявить, что чипсет, на котором он будет основан, на самом деле не будет называться Snapdragon 8 Gen 4.

Теперь на канале инсайдера Digital Chat Station на Weibo грядущий флагманский процессор называется иначе, а именно Snapdragon 8 Extreme Edition. Однако это противоречит более ранней утечке, которая подразумевала, что тот же чипсет, также ранее известный как SM8750, должен был называться Snapdragon 8 Elite.

Возможно, что новое заявление инсайдера Digital Chat Station, написанное на китайском языке, было неверно истолковано из-за использования машинного перевода. С другой стороны, «Extreme Edition» действительно может быть преемником чипсета Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, а не стандартным вариантом того же чипсета.

Тем не менее для Qualcomm имеет смысл внести описываемые изменения в наименование флагманского процессора, поскольку рассматриваемый кристалл технически не является прямым преемником Snapdragon 8 Gen 3. Он впервые будет комплектоваться как минимум с одним собственным ядром ЦП, а не полагаться исключительно на ядра от ARM.

В любом случае, какое бы название не носил новый флагманский чипсет от Qualcomm, потенциальный Snapdragon 8 Extreme Edition теперь, как предполагается, будет использоваться во множестве следующих топовых смартфонов на платформе Android, включая Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, линейку OnePlus 13, Realme GT7 Pro и серию iQOO 13.