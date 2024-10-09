Новинка станет обновлением существующего чипсета верхнего среднего уровня и станет основой субфлагманских смартфонов

В сеть попал новый процессор MediaTek Dimensity 8400. Эта однокристальная система станет преемником модели Dimensity 8300. Сотрудники ресурса Gizmochina обнаружили чипсет Dimensity 8400 в программном обеспечении HyperOS компании Xiaomi. Это означает, что в ближайшем будущем мы увидим смартфоны Xiaomi, Redmi или POCO с новым мобильным процессором Mediatek. Кроме того, тестирование новых процессоров такими компаниями, как Xiaomi, направлено на обеспечение плавной работы будущих устройств путем предварительной оптимизации своих смартфонов и ПО.

Внезапное появление MediaTek Dimensity 8400 в HyperOS является признаком того, что модель Xiaomi, Redmi или POCO с Dimensity 8400 активно тестируется. К сожалению, характеристики процессора неизвестны, но он должен получить значительное увеличение производительности и энергоэффективности по сравнению с Dimensity 8300. Dimensity 8400 в HyperOS появился с номером модели MT6899. Предыдущий Dimensity 8300 имел номер модели MT6897.

На изображении выше показан номер модели процессоров. Ниже перечислены номера моделей процессоров Mediatek с соответствующими им названиями:

Dimensity 8200 – MT6896;

Dimensity 8300 – MT6897;

Dimensity 8400 – MT6899;

Dimensity 9300 – MT6989;

Dimensity 9400 – MT6991.

Современные процессоры Dimensity очень быстрые и потребляют небольшое количество энергии. С появлением Dimensity 8400 мы станем свидетелями появления множества новых высокопроизводительных смартфонов по доступной цене. Интересно, что MediaTek также добавила Dimensity 8400 на свой сайт, возможно, сделав это случайно.

На данный момент остается неясно, когда Mediatek представит чипсет Dimensity 8400. Возможно данное событие произойдет ближе к концу года и будет сопровождаться одновременным появлением смартфонов на его основе.