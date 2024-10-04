В сети появилась утечка с международными номерами моделей OPPO Find X8 и Find X8 Pro.

В настоящее время смартфоны серии OPPO Find X7 доступны за пределами Китая только через неофициальных поставщиков или различные электронные торговые площадки. Однако его преемник теперь, скорее всего, будет иметь больше шансов завоевать сердца покупателей, используя официальные каналы поставок. Об этом стало известно благодаря последней утечке информации о грядущей флагманской серии смартфонов Oppo.

Предполагается, что предстоящие телефоны Oppo Find X8 и Find X8 Pro дебютируют в двух версиях: PKB110 и PKC110 соответственно в Китае и, как CPH2651 и CPH2659 за пределами Поднебесной, согласно утечке от TheTechOutlook.

В сообщении утверждается, что обнаружены устройства, зарегистрированные под этими глобальными идентификаторами OPPO в официальной базе данных SDPPI Индонезии.

Сообщается, что те же номера моделей появились и в базе данных BIS Индии, тем самым предполагая, что Find X8 и Find X8 Pro станут доступны в обеих странах после их, возможно, скорого дебюта на внутреннем рынке.

Таким образом, похоже, что Find X8 и Find X8 Pro возвращают флагманскую серию смартфонов Oppo на мировой рынок в 2024 году и, как сообщается, оба работают на новой флагманской однокристальной системе Dimensity 9400 от MediaTek вместо его конкурента от Qualcomm.

Смартфоны для других рынков, вероятно, не получат возможности спутниковой связи. Однако даже обычный Find X8 будет достойным устройством с отличным дизайном, высочайшей производительностью с еще более тонкими рамками и более быстрыми версиями MagSafe, не говоря уже о поддержке сертификатов безопасности IP68/69, которые обычно встречаются только в защищенных смартфонах.