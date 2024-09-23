Предполагается, что OnePlus13R дебютирует в качестве субфлагманской версии нового топового смартфона OnePlus 13 уже в ближайшем будущем

OnePlus Ace 5 Pro, как ожидается, будет выпущен в конце 2024 года и получит тот же чипсет Snapdragon 8 Gen 4, что и следующее поколение флагманских смартфонов на платформе Android, включая линейку OnePlus 13, которая может выйти на рынок раньше него в Китае.

Однако теперь также прогнозируется, что смартфон будет иметь рамку из пластика, а не из алюминия, как в текущем флагмане OnePlus 12. такое утверждение опубликовал известный инсайдер Digital Chat Station.

Кроме того, теперь предполагается, что OnePlus Ace 5 Pro будет иметь плоскую 1,5K панель X2 LTPO от компании BOE, тогда как у OnePlus 13 может получить дисплей разрешением 2K. То же самое может быть и с моделью Ace 5, которая, как полагают, дебютирует как немного упрощенная версия модели Pro на базе флагманкого чипсета текущего поколения Snapdragon 8 Gen 3, чтобы предложить еще более доступную альтернативу топовому OnePlus 13.

Соответственно, обычный Ace 5, как полагают, также станет доступен за пределами Китая как под названием OnePlus 13R. Теперь также предполагается, что смартфон будет оснащаться 50-мегапиксельной основной камерой, которая, с ее предполагаемым размером датчика 1/1,56 дюйма, может быть основана на одном из последних сенсоров Samsung для смартфонов.

Также телефон может быть получить телеобъектив разрешением 50 МП, хотя он также может быть эксклюзивным для варианта Pro. Кроме того, в настоящее время считается, что серия Ace 5 больше всего похожа версию Ace 3 Pro с точки зрения внешнего вида и имеет ту же быструю зарядку мощностью 100 Вт, что и OnePlus 13 с аккумулятором емкостью не менее 6000 мАч.