Сейчас для получения информации о свойствах диска нужно совершить несколько нажатий кнопки мышки.

За последние несколько лет Microsoft внесла несколько существенных изменений в диспетчер задач Windows 11. Самый простой способ доступа к диспетчеру задач возможен из контекстного меню панели задач в Windows 11. Однако до сих пор нет простого способа получить доступ к информации об используемом диске. Но это, скорее всего, скоро останется в прошлом. Как заметил известный инсайдер phantomofearth, Microsoft работает над новой функцией Windows, которая добавит маркировку типа диска в диспетчер задач.

На странице «Производительность» диспетчера задач можно увидеть различную информацию, связанную с накопителями, включая скорость чтения и записи, а также емкость. В дополнение к этим сведениям, пользователь вскоре сможет увидеть тип дисковых накопителей на странице производительности диспетчера задач. Будь то NVMe SSD или SATA SSD, диспетчер задач четко покажет эту информацию вместе с другими важными сведениями о накопителях, установленных на ПК.

Обычно при сборке ПК пользователь знает тип SSD, который собирается использовать, так как это один из ключевых аппаратных компонентов, влияющих на общую производительность. Но по какой-то причине, если пользователь не может вспомнить, то нужно открыть приложение «Параметры», перейти по пути «Система» > «Хранилище» > «Диски и тома», а затем щелкнуть диск и выбрать «Свойства». Это занимает определенное время, поэтому добавление его в диспетчер задач значительно упрощает поиск данных.

Те, кто хочет включить эту функцию прямо сейчас, то необходимо присоединиться к каналу Windows Insider и установить последнюю сборку Beta 22635.4225. После завершения установки нужно будет включить id:51978387 и перезагрузить ПК, чтобы изменения вступили в силу.