AMD перебила предложение Intel и Broadcom, заключив соглашение с Sony в третий раз подряд.

В последнее время процессорный и производственный бизнес Intel столкнулся с определенными проблемами. Два года назад компания пыталась повысить свои доходы, снизив почти полное доминирование AMD в прибыльном секторе игровых консолей.

Анонимные источники сообщили, что Intel безуспешно пыталась разработать и произвести чипы для PlayStation 6 от Sony два года назад. Неудивительно, что Sony будет использовать процессор, разработанный AMD и произведенный TSMC в третий раз подряд.

Reuters сообщает, что Sony изначально проявила интерес к использованию одного из технологических процессов Intel для PlayStation 6 после объявления в 2021 году о планах по созданию нового завода, который был запущен в феврале. Поэтому Intel изначально начала переговоры с Sony о разработке чипа следующего поколения.

Встречи между генеральными директорами, руководителями и инженерами компаний длились месяцами, указывая на то, что Sony могла серьезно рассмотреть предложение Intel. Однако они не смогли договориться о размере прибыли для каждого проданного чипа. В конечном итоге, давний партнер PlayStation и Xbox, компания AMD перебила Intel и Broadcom.

Обратная совместимость была еще одной основной проблемой. Разработка консолей PlayStation 5 и Xbox Series для поддержки игр со старых PlayStation 4 и Xbox One была относительно простой, поскольку оба поколения использовали оборудование AMD. Однако сделать процессор Intel обратно совместимым с устаревшим программным обеспечением было бы значительно дороже, хотя и не невозможно.

Сделка могла бы принести около 30 миллиардов долларов дохода для аппаратного и производственного секторов Intel и компания, безусловно, могла бы использовать дополнительные деньги, учитывая ее текущие проблемы. Упущение в области ИИ, утечка доли рынка ЦП для центров обработки данных и ограниченный успех в производственном плане, серьезно снизили стоимость акций Intel. Intel ответила увольнениями тысяч работников и рассматривает возможность разделения некоторых своих подразделений.

Продажи консолей могут решительно повлиять на компании, которые производят для них чипы. Выбор Sony использовать процессор AMD Jaguar для PlayStation 4 помог последней в финансовом отношении. В конечном итоге, PS4 была продана тиражом более 117 миллионов единиц, вероятно, став одним из самых успешных продуктов AMD и обеспечив стабильный источник дохода в самые трудные дни, пока процессоры на архитектуре Zen не вернули ей конкурентоспособность по сравнению с Intel.